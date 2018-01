In die Euphorie mischt sich zunehmend Skepsis und so hat der Kurse der größten Bitcoin-Währung zuletzt ordentlich Federn gelassen. Gerüchten zufolge soll das Mining in China verboten werden und Südkorea plant ein Handelsverbot. Was dran ist an den Gerüchten verrät Yanjun Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management im Gespräch mit Börse Stuttgart TV. Zudem blickt die Finanzexpertin auf die Kursparty des Hang Seng und verrät, welche Index sie 2018 am meisten zutraut.