Der EUR/USD baut seine Konsolidierungsphase aus und so wird er leicht negativ um 1,2250 gehandelt. Der US-Dollar kann sich leicht erholen, nach dem der Kongress den 3 Tage anhaltenden Regierung Shutdown beendete, so dass das Paar am Dienstag mit dem frühen Handel unter Druck stand. Die Korrektur scheint jedoch nur kurzlebig gewesen zu sein, da bereits ...

