Der Dax hat ein neues Allzeithoch markiert, das viele Profianleger nicht erwartet hatten. Dadurch stehen die Chancen auf weiter steigende Kurse gut. Für den Leitindex rücken neue Marken erstmals in Reichweite.

Für den Verhaltensökonomen Joachim Goldberg war am Mittwoch vergangener Woche klar: Viele pessimistische Anleger haben - teilweise mit Verlusten - ihre Aktien verkauft. Was bedeutet: Diese Investoren verhindern Kursrückgänge, weil sie schnell wieder in den Markt einsteigen werden. "Noch interessanter gestaltet sich jedoch das Geschehen, wenn man sich einen möglichen Run auf das Allzeithoch des Dax vorstellt", schrieb der Börsenexperte nach der Analyse seiner wöchentlichen Umfrage zur Anlegerstimmung im Auftrag der Frankfurter Börse. "Denn dann kämen die Skeptiker von heute in Verlegenheit und müssten womöglich dem Markt hinterherrennen".

Genau dieses Szenario trat am heutigen Dienstag ein: Der Dax erreicht mit 13.597 Zählern ein neues Rekordhoch. Das bisherige lag bei 13.525 Punkten. Und vieles spricht dafür, dass die Frankfurter Benchmark in den nächsten Wochen von diesem Level nicht abstürzt, sondern auf neue Rekordstände klettern wird.

"Rückschläge, die jederzeit erfolgen können, sind meiner Einschätzung nach weiterhin Kaufgelegenheiten", meint auch Sentiment-Experte Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage "Dax-Sentiment" auswertet. Auch er glaubt, dass "die Rally durchaus weiterlaufen kann."

Was derzeit gegen fallende Kurse spricht: Viele Anleger haben offenbar die Kursgewinne seit Anfang Januar verpasst. Die Investitionsquote ist relativ niedrig, entsprechende Nachfrage also weiterhin vorhanden.

Institutionelle Investoren haben sogar seit Anfang des Jahres verstärkt auf fallende Kurse gesetzt - entweder als Absicherung oder als Spekulation, um von fallenden Notierungen zu profitieren. Eine Blamage für die Profi-Anleger, die jetzt versuchen müssen, wieder eine Rendite für ihr Depot zu erzielen.

Auch Privatanleger, die monatelang auf eine Jahresend- und später auf Jahresanfangsrally mit Hebelprodukten spekuliert haben, fangen nun wieder an, stärker auf sinkende Kurse zu setzen. Das ist ablesbar am Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, das anhand von realen Trades mit Hebelprodukten ...

