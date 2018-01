Pädagogen können jetzt die neuen, kostenlosen Aufgaben von LEGO Education Maker ausprobieren, erhalten Tipps für die Einrichtung eines Makerspace in ihren Schulen und können ihre Erfahrungen mit LEGO(r) Steinen in ihren Klassenzimmern teilen, indem sie am LEGO Education Teacher Award teilnehmen.

LEGO Education Maker, ein kontinuierlich aufbauendes Angebot von Aufgaben für das frühe Lernen bis zu weiterführenden Schulen, steht heute Schulen auf der ganzen Welt zur Verfügung. Die Aufgaben drehen sich rund um den ikonischen LEGO Stein und sind inspiriert von der ergebnisoffenen, spielerischen Kreativität des Schaffens. Die neuen, kostenlosen Aufgaben von LEGO Education Maker beinhalten anregende Herausforderungen für Schüler jeder Bildungsstufe und umfassen LEGO Education-Lösungen wie LEGO Education Vergnügungspark MINT+, Einfache Maschinen, LEGO Education WeDo 2.0, LEGO MINDSTORMSEducation EV3 und LEGO Education Naturwissenschaft und Technik.

Neue Aufgaben von LEGO Education Maker bieten unbegrenztes Lernen für alle Altersgruppen

Die neuen Aufgaben von LEGO Education Maker versetzen Pädagogen in die Rolle eines Vermittlers, indem sie ihre Schüler durch eine Reihe ergebnisoffener, problembasierter Herausforderungen führen, die mit realen Szenarien verknüpft sind. Gemeinsam bestimmen die Schüler ein Problem, sammeln Ideen, legen Konstruktionskriterien fest und setzen ihre Erkenntnisse in innovative Lösungen um. Zahlreiche Aufgaben von EGO Education Maker beinhalten einfach zu programmierende Motoren und Sensoren, entwickeln grundlegende Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts und fördern gleichzeitig die Teamarbeit der Schüler, kritisches Denken, kreative Problemlösungen und Kommunikationsfähigkeiten.

Entdecken Sie die neuen Aufgaben von LEGO Education Maker und Ideen dazu, wie Sie noch heute einen Makerspace einrichten können, unter www.LEGOeducation.com/maker.

Mit dem alljährlichen LEGO Education Teacher Award wird innovativer MINT-Unterricht prämiert

Heute sind Pädagogen aus der ganzen Welt zur Teilnahme am LEGO Education Teacher Award eingeladen, einem globalen Programm, das innovative Lehrmethoden in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) würdigt. Der diesjährige, alljährlich verliehene LEGO Education Teacher Award bestärkt Pädagogen in Grund- und weiterführenden Schulen, sich zu ihren Erfahrungen mit LEGOSteinen in ihren Klassenzimmern auszutauschen.

Nach dem Erfolg des letztjährigen LEGO Education Teacher Award, bei dem Gewinner aus der ganzen Welt am LEGO Education Symposium in Billund (Dänemark) teilnahmen, um innovative Praktiken zu zeigen und mit gleichgesinnten Pädagogen auszutauschen, werden im Rahmen der Auszeichnung auch in diesem Jahr wieder die talentiertesten und engagiertesten Pädagogen gesucht.

Die diesjährigen Gewinner haben die Möglichkeit, ihre Arbeiten auf dem LEGO Education Teacher Symposium in Boston, USA, zu präsentieren, das vom 5. bis 7. Juni 2018 in Zusammenarbeit mit der Tufts University stattfindet.

Pädagogen können hier am LEGO Education Teacher Award teilnehmen.

Über LEGO Education

LEGO Education bietet spielerische Unterrichtsmaterialien basierend auf dem LEGO Steinsystem sowie, lehrplanrelevantem Unterrichtsmaterial für Lehrer. Unsere Lösungen ermöglichen es allen Schülern, erfolgreich zu sein, indem sie ermutigt werden, Eigeninitiative zu entwickeln und den Lernprozess aktiv zu gestalten, Fähigkeiten für zukünftige Herausforderungen zu erwerben und eine positive Einstellung zum Lernen zu entwickeln.

LEGO und das LEGO Logo sind Marken der LEGO Group. 2018 The LEGO Group.

