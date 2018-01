NEW YORK (Dow Jones)--Die Begeisterung über das rasche Ende der US-Haushaltssperre (Government Shutdown) lässt am Dienstag etwas nach. Dafür rückt die Bilanzsaison in den Vordergrund. Die Futures auf die großen US-Indizes zeigen sich vorbörslich kaum verändert.

Alle großen US-Indizes hatten am Vortag auf Rekordniveaus geschlossen, als sich eine Einigung der Parteien im Haushaltsstreit abzeichnete. Nach Börsenschluss verabschiedete der US-Kongress dann einen Haushaltsentwurf, der von Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde. Damit sind die USA wenigstens bis zum 8. Februar finanziert, auch wenn nicht alle Streitpunkte zwischen den beiden großen Parteien ausgeräumt wurden. Behörden und andere staatliche Institutionen können ihre Arbeit nach einer dreitägigen Zwangspause nun wieder aufnehmen.

Nachdem die Krise vorerst abgewendet ist, steht nach Meinung von Beobachtern neuen Rekordmarken an der Wall Street nichts im Wege. Schon allein die weltweit gute Wirtschaftslage dürfte die Aktienkurse weiter nach oben tragen. Anleger, die bislang schon darauf gesetzt haben, dürften sich durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) bestätigt fühlen, der seine Wachstumsprognosen für dieses Jahr am Montag angehoben hat.

Chris Weston, leitender Marktstratege bei IG, spricht mit Blick auf die Aktienbörsen von einem Teflon-Markt, an dem nichts kleben bleibe. Auch er verweist auf die gute Konjunktur, die steigenden Unternehmensgewinne und die gleichzeitig noch immer niedrigen Zinsen.

Gute Zahlen und positiver Ausblick dürften Netflix haussieren lassen

Derweil nimmt die laufende Bilanzsaison Fahrt auf. Schon am Montag nach Börsenschluss hat der Streaminganbieter Netflix über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Geschäftszahlen und Ausblick kommen gut an. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um über 10 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei 251,40 Dollar. Der Funke könnte auch auf andere Technologiewerte überspringen. In Europa gehört der Sektor dank der guten Netflix-Zahlen zu den führenden Gewinnern.

Nicht ganz so euphorisch fällt die Reaktion auf den optimistischen Ausblick von Adobe aus. Die Aktie des Softwareunternehmens steigt um 2,3 Prozent, nachdem Adobe aufgrund der US-Steuerreform eine deutliche Ergebnissteigerung in Aussicht gestellt hat.

Foot Locker werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Sportschuhhändler hat eine Minderheitsbeteiligung an der Sportmarke Carbon 38 erworben. Mit dem Schritt soll verstärkt die weibliche Kundschaft angesprochen werden. CFO Lauren Peters wird in den Board von Carbon 38 aufgenommen werden.

Am Dienstag haben vor der Startglocke unter anderem Johnson & Johnson (J&J), Travelers, Procter & Gamble (P&G) und Verizon Communications Geschäftszahlen vorgelegt, die überwiegend positiv aufgenommen werden. J&J legen um 0,9 Prozent zu. Travelers gewinnen 1 Prozent. Für Verizon geht es um 0,9 Prozent nach oben. P&G verlieren allerdings 1,3 Prozent. Nach Börsenschluss folgen Texas Instruments und United Continental Holdings.

Aktien der Solarbranche und von Haushaltsgeräteherstellern könnten von neuen Zöllen in den USA auf die Einfuhr von Waschmaschinen und Solarpaneelen profitieren, die sich vor allem gegen asiatische Hersteller aus China und Südkorea richten. First Solar verbessern sich um 3,7 Prozent. Die Aktien von Whirlpool rücken um 3,5 Prozent vor.

Konjunkturdaten sind für Dienstag nicht angekündigt. Allerdings beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Nachdem der Haushaltsstreit in den USA beigelegt ist, wird wohl auch Präsident Trump an dem Gipfel teilnehmen und dort am Freitag sprechen.

Anleihen und Gold gesucht - Euro-Dollar tritt auf der Stelle

Am Anleihemarkt, wo die Notierungen in Reaktion auf die Einigung im Haushaltsstreit zunächst nachgegeben hatten, finden sich wieder Käufer ein. Im Gegenzug sinkt die Rendite zehnjähriger Titel um 3 Basispunkte auf 2,62 Prozent. Beobachter verweisen auf die nach wie vor bestehende Uneinigkeit der beiden großen US-Parteien in einigen wichtigen Punkten.

Auch Gold legt wieder etwas zu, was Marktteilnehmer mit der Dollarschwäche und den vorbörslichen Schwankungen der Aktien-Futures begründen. Die Feinunze steigt um 0,2 Prozent auf 1.337 Dollar.

Am Devisenmarkt bewegt sich der Euro weiter in einer engen Spanne zum Dollar seitwärts. Aktuell kostet ein Euro 1,2260 Dollar.

Die Ölpreise ziehen unterdessen etwas stärker an. Sie reagieren damit auf Aussagen des saudi-arabischen Ölministers auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Er sagte dort, dass die Opec-Mitglieder die vereinbarten Fördermengenkürzungen größtenteils einhielten. Er wiederholte sinngemäß auch frühere Aussagen, wonach die Vereinbarungen über 2018 hinaus verlängert werden dürften. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI steigt um 1,0 Prozent auf 64,21 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verteuert sich um 0,5 Prozent auf 69,40 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,06 0,0 2,06 85,5 5 Jahre 2,43 -2,4 2,45 50,1 7 Jahre 2,55 -2,5 2,58 30,4 10 Jahre 2,62 -3,4 2,65 17,1 30 Jahre 2,89 -2,7 2,91 -18,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:59 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2262 +0,08% 1,2252 1,2253 +2,1% EUR/JPY 135,40 -0,42% 135,98 135,81 +0,1% EUR/CHF 1,1779 -0,07% 1,1788 1,1776 +0,6% EUR/GBP 0,8780 +0,08% 0,8773 1,1399 -1,2% USD/JPY 110,42 -0,51% 110,99 110,84 -2,0% GBP/USD 1,3965 +0,00% 1,3965 1,3967 +3,4% Bitcoin BTC/USD 10.275,00 -3,51% 10.306,49 10.391,63 -28,47 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,21 63,57 +1,0% 0,64 +6,2% Brent/ICE 69,40 69,03 +0,5% 0,37 +4,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.337,11 1.333,96 +0,2% +3,15 +2,6% Silber (Spot) 17,01 17,01 +0,0% +0,00 +0,5% Platin (Spot) 998,35 997,00 +0,1% +1,35 +7,4% Kupfer-Future 3,13 3,19 -1,8% -0,06 -4,9% ===

