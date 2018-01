=== 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Trading Statement 4Q, Zaandam *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,9 zuvor: 59,1 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 zuvor: 58,8 09:15 DE/Handelsblatt, Energietagung (seit 23.1.), u.a. Teilnahme von Tennet-Chef Hartmann, Berlin 09:15 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung wegen Untreue angeklagter Mitarbeiter des Bankhauses Sal. Oppenheim, Karlsruhe *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,0 zuvor: 63,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,3 zuvor: 60,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 57,9 zuvor: 58,1 10:30 DE/Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), Jahresauftakt-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +5.900 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil im Fall Deutsche Umwelthilfe gegen Stadt Düsseldorf bezüglich Diesel-Fahrverboten *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Hartford 13:00 US/Comcast Corp, Ergebnis 4Q, Philadelphia *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park 14:00 DE/IG Metall Baden-Württemberg und Südwestmetall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, Böblingen 14:00 ZA/Bundesbank-Vorstand Dombret, Rede zum Thema: "Digital natives? The future of banking in an era of digitalisation", Kapstadt *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,1 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +5,6% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn *** - CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung Jahrestreffen (bis 26.1.), u.a. Reden von Bundeskanzlerin Merkel (14:30), Italiens Ministerpräsident Gentiloni (14:00) und Frankreichs Staatspräsident Macron (17:30), Davos ===

January 23, 2018

