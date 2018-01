Wien - Die internationalen Aktienmärkte starteten nach einer kurzen Konsolidierung Ende Dezember mit voller Wucht ins neue Jahr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Inzwischen sei der MSCI World (in USD) sei Jahresbeginn rund 5% im Plus. Die Analysten hätten zwar keinen so kräftigen Jahresauftakt erwartet - angesichts einer von ihnen weiterhin sehr stark erwarteten US-Berichtssaison würden sie sich aber kurzfristig nicht gegen den Trend stellen wollen und würden die globale Aktienmarktgewichtung leicht nach oben nehmen.

