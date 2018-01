Bad Rodach (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zum vierten Mal beschäftigt sich die JAKO-O Bildungsstudie mit der Elternsicht auf schulpädagogische und bildungspolitische Aspekte des deutschen Schulsystems sowie deren Auswirkungen auf Eltern und ihre Kinder. "Das Buch zur 4. JAKO-O Bildungsstudie liefert all jenen, die sich mit Schule, Bildung und Bildungspolitik beschäftigen, wertvolle Informationen über die Sichtweisen und Meinungen der Eltern", sagt JAKO-O Geschäftsleiterin Bettina Peetz. Das Fachbuch mit dem Titel "Eltern beurteilen Schule - Entwicklungen und Herausforderungen. Ein Trendbericht zu Schule und Bildungspolitik in Deutschland" ist jetzt im Waxmann Verlag erschienen. Es hat 200 Seiten und kostet 24,90 Euro. Das begleitende 68-seitige Magazin wird von JAKO-O herausgegeben.



Unter der Leitung von Prof. Dr. Dagmar Killus (Universität Hamburg) und Prof. em. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann (Universität Bielefeld) haben renommierte Bildungsforscherinnen und -forscher sowie Schulpraktikerinnen und -praktiker die Ergebnisse der repräsentativen Elternbefragung analysiert und wissenschaftlich eingeordnet. Ebenso formulieren die Autorinnen und Autoren Konsequenzen für die Schulpraxis und die Bildungspolitik.



Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Trends: Wie hat sich die Qualität von Schule seit der 1. JAKO-O Bildungsstudie vor sieben Jahren verändert? Wie schätzen Eltern bildungspolitische Reformmaßnahmen und deren Umsetzung ein? Wie hat sich die Situation der Eltern und ihrer Kinder angesichts schulischer Herausforderungen entwickelt? Weitere Kapitel behandeln die Kriterien der Schulwahl beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule, die Beschulung von Flüchtlingskindern, die praktische Umsetzung der Inklusion, das Vertrauen der Eltern in die Lehrkräfte und die Frage nach zeitgemäßen Bildungsinhalten. Die Ergebnisse der bisher realisierten regionalen JAKO-O Bildungsstudien in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen vervollständigen den aktuellen Band.



Das Magazin zur 4. JAKO-O Bildungsstudie setzt sich journalistisch mit den Inhalten der Studie auseinander und präsentiert übersichtlich die wichtigsten Ergebnisse. Das Magazin richtet sich an Eltern und alle, die sich einen schnellen Überblick über die Studienergebnisse verschaffen möchten.



Repräsentatives Meinungsbild



Für die repräsentative Studie befragten die Meinungsforschungsinstitute Mentefactum und Kantar Emnid im Januar und Februar 2017 im Auftrag von JAKO-O bundesweit telefonisch 2.000 Eltern mit schulpflichtigen Kindern bis zu 16 Jahre. Vergleichstudien sind die 1. JAKO-O Bildungsstudie (2010), die 2. JAKO-O Bildungsstudie (2012) sowie die 3. JAKO-O Bildungsstudie (2014). Die Pressemappe zur 4. JAKO-O Bildungsstudie (2017) kann hier heruntergeladen werden: bit.ly/jako-o_bildungsstudie_2017



Angaben zum Buch: Dagmar Killus, Klaus-Jürgen Tillmann (Hrsg.) Eltern beurteilen Schule - Entwicklungen und Herausforderungen. Ein Trendbericht zu Schule und Bildungspolitik in Deutschland. Die 4. JAKO-O Bildungsstudie 200 Seiten Waxmann Verlag, Münster ISBN: 978-3-8309-3666-4 Preis: 24,90 EUR erhältlich über www.waxmann.com und im Buchhandel Rezensionsexemplare erhalten Sie über den Pressekontakt



Angaben zum Magazin: JAKO-O (Hrsg.) wirbelwind - 4. JAKO-O Bildungsstudie 68 Seiten Bad Rodach Bestellungen über presse-jako-o@mastermedia.de oder Tel.: 040 507113-0



OTS: JAKO-O newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75522 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75522.rss2



Pressekontakt: Volker Clément MasterMedia GmbH Schulterblatt 120 20357 Hamburg Tel.: 040 507113-40