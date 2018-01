Wien - Die Luxemburger DJE Investment S.A., eine Tochter des Vermögensverwalters DJE Kapital, hat bereits Anfang Dezember 2017 den Aktienfonds DJE - Equity Market Neutral Europe aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Ziel des Fonds sei eine stabile, positive Wertentwicklung - auch in fallenden Märkten, wie die Gesellschaft in einer Pressemitteilung schreibe. Dazu investiere das Fondsmanagement schwerpunktmäßig in maximal 50 Einzelwerte großer europäischer Qualitätsunternehmen und gewichte diese gleich stark im Portfolio. Um das Marktrisiko und damit die Schwankungen des Gesamtmarktes zu neutralisieren, werde das Portfolio über Index- und Währungsderivate abgesichert.

