Wiesbaden - Der Fonds PRIMA - Globale Werte (ISIN LU0215933978/ WKN A0D9KC) ist ein flexibler globaler Mischfonds, der in Aktien und Anleihen investiert, so die Experten der TELOS GmbH.Je nach Anlagequote werde ein bestimmtes Volumen in Barbeständen vorgehalten. Eine Besonderheit liege darin, dass mit einer angestrebten durchschnittlichen Quote von ungefähr 75% bis 80% der Aktienanteil bewusst dominiere, was den Fonds in besonderer Weise an den Chancen/Risiken dieser Anlageart partizipieren lasse. In Schwächephasen könne die Aktienquote dennoch stärker abgebaut werden.

