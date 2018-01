Gleich zwei Konsumgüterhersteller melden im vierten Quartal starke Gewinneinbußen durch die US-Steuerreform. Einmalbelastungen drücken das Geschäft von Procter & Gamble und Johnson & Johnson.

Die US-Steuerreform drückt den US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson tief in die roten Zahlen. Im vierten Quartal fiel deshalb ein Nettoverlust von 10,7 Milliarden Dollar an nach einem Gewinn von 3,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Den einmaligen Aufwand durch die kurz vor Weihnachten durch US-Präsident Donald Trump in Kraft gesetzte Steuerreform bezifferte das Unternehmen auf 13,6 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg indes dank hoher Nachfrage nach neuen Medikamenten um 11,5 Prozent auf 20,2 Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn um 9,5 Prozent auf 4,8 Milliarden.

Für das laufende Jahr rechnet der Hersteller von Produkten wie Penaten-Babypflege, o.b.-Tampons und Listerine-Mundwasser ...

