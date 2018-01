An der Deutschen Börse kommt wieder Schwung in die Performance. Der Dax knackt erneut ein Allzeithoch bei 13.597 Punkten. Positive Konjunkturdaten, sowie gute Vorgaben unterstützen. Doch was steckt noch hinter der Kauflaune der Anleger? Mehr dazu in dieser Sendung. Johanna Claar zu den Erwartungen der Anleger, dem neuen All-Time-High beim Dax und weshalb laut den Marktexperten die 14.000 Punkte beim Dax schon in wenigen Wochen geknackt werden könnte.