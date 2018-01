Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Griechenland wird nach dem Auslaufen des gegenwärtigen, dritten Hilfsprogramms nach Überzeugung des geschäftsführenden Bundesfinanzministers Peter Altmaier (CDU) keine neuen Finanzmittel aus einem weiteren Programm benötigen. "Ich sehe ein viertes Programm derzeit nicht", sagte Altmaier nach einem Treffen der Finanzminister der Europäischen Union (EU) in Brüssel. "Das wird auch nirgendwo diskutiert", hob er auf eine entsprechende Frage hervor.

Altmaier rechnete damit, dass Athen das 2015 mit seinen Gläubigern vereinbarte Hilfspaket über bis zu 86 Milliarden Euro nicht in vollem Umfang in Anspruch nimmt. Man könne "mit ziemlicher Sicherheit sagen", dass das Programm wie vereinbart auslaufen werde und die Gläubiger "aller Voraussicht nach nicht alle Gelder werden auszahlen müssen, die bereitgestellt sind". Der deutsche Finanzminister sah darin eine "Erfolgsmeldung". Die Finanzminister der Euro-Länder hatten erst am Montag grünes Licht für die Auszahlung weiterer Hilfen über 6,7 Milliarden Euro gegeben.

Altmaier drängte Athen aber ausdrücklich dazu, auch nach Ende der Hilfen einen Reformkurs beizubehalten. "Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, das Programm zu beenden, ohne alle Mittel auszahlen zu müssen - und dann wird man selbstverständlich in den nächsten Wochen darüber sprechen, wie es weitergeht", sagte er. Berlin erwarte, dass Griechenland eine Wachstumsstrategie festlege. Es sei "deutsches Interesse, dass in Griechenland auch nach Ende des Programms Haushaltsdisziplin gewahrt wird, dass Strukturreformen weiter umgesetzt werden".

