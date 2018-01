Die Aktie der Kranich-Airline kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! So können sich die Lufthansa-Aktionäre in der 1-Jahres-Betrachtung über einen Kursgewinn in Höhe von 141% freuen - kein anderer Dax-Titel hat mehr an Wert aufgesattelt. Nach dem Neustart der Fluggesellschaft Niki steht auch die Lufthansa weiter im Fokus:Der Lufthansa-Konzern hat am Dienstag der Darstellung...

Den vollständigen Artikel lesen ...