LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone verdichten sich die Hinweise auf einen robusten Aufschwung. Im Januar hat das Verbrauchervertrauen im gemeinsamen Währungsraum den höchsten Stand seit mehr als 17 Jahren erreicht. Der entsprechende Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 1,3 Punkte gestiegen, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Luxemburg mit.

Besser war die Verbraucherstimmung zuletzt im August 2000 ausgefallen. Volkswirte hatten für Januar mit einer leichten Aufhellung der Stimmung gerechnet und waren von einen Indexwert von 0,6 Punkten ausgegangen./jkr/bgf/he

