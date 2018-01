München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mixed Leadership Conference am 1.März 2018



Was ist hilfreich, um mit Karriere-Klischees, unzeitgemäßen Leadership-Leitbildern und veralteten Strukturen aufzuräumen? Ist New Work ein Katalysator für mehr Frauen in Führungspositionen? Wie können Unternehmen ihre Kultur für weibliche Karrieren öffnen?



Antworten und Hintergrundinformationen, inspirierende Role Models und jede Menge Austausch bietet die 6. Mixed Leadership Conference am 1. März 2018 in München. Die von der Personalberatung Leading Women organisierte Veranstaltung zeigt in Keynotes, Workshops, Diskussionen und Networking-Runden Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Ziele - mehr weibliche Führungskräfte und neue Unternehmenskulturen - erreichen können.



Das Spektrum der Veranstaltung "Future of Work" reicht von Best- Practice-Studien über wissenschaftliche Analysen bis zum Entscheider-Networking. Jede Menge Impulse also - und viele überzeugende Antworten auf die Frage, wie die Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit es möglich machen, mehr Frauen in Führungspositionen zu etablieren.



Außerdem bringt die Konferenz High Potentials mit HR- und Geschäfts-führungsverantwortlichen in Kontakt.



Die Runde der Referentinnen ist handverlesen - und weiblich: darunter Prof. Dr. Isabell Welpe, TU München, Expertin für Leadership, Innovation und Organisation, Dr. Ursula Schütze-Kreilkamp, Leiterin Personalentwicklung Konzern und Konzernführungskräfte, Deutsche Bahn, Dr. Julia Sperling, Partnerin bei McKinsey, Diana Coso, CEO Axians, Prof. Susanne Porsche, Filmproduzentin, Aufsichtsratsvorsitzende und Vorständin der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft.



Ausgerichtet wird die 6. Mixed Leadership Conference von Deutschlands erster Personalberatung für weibliche Führungskräfte, der Leading Women Executive Search.



"Mein Ziel ist es Frauen und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich zu finden.Ich möchte den hochqualifizierten Frauen in Deutschland die Chance bieten, ihre Karrieren voranzutreiben und Unternehmen dazu motivieren, ihre Unternehmenskultur für weibliche Karrierewege zu öffnen." Sylvia Tarves, Gründerin Leading Women und Initiatorin der Mixed Leadership Conference.



Event: 6. Mixed Leadership Conference "Future of Work", 1. März 2018, 9 - 21.30 Uhr. Weitere Informationen, Kontakt und Anmeldung unter http://leadingwomen.de/veranstaltung.



OTS: LEADING WOMEN personalberatung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129355 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129355.rss2



Pressekontakt: LEADING WOMEN personalberatung Sarah Scholl Neumühlen 3 22763 Hamburg Tel. +49 40 360 24 772 assistenz@leadingwomen.de