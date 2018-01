Neue Vorschriften aus Südkorea ziehen alle großen Kryptowährungen ins Minus. Auch andere Länder denken über eine strengere Regulierung des Marktes nach, der lange Zeit abseits der klassischen Vorschriften wachsen konnte.

In der Krypto-Welt dominiert erneut die Verunsicherung. Die 30 größten digitalen Währungen lagen am Dienstagnachmittag deutlich im Minus. Der Bitcoin, die weltweit größte Kryptowährung, verlor rund acht Prozent und hielt sich knapp über der wichtigen Marke von 10.000 Dollar, wie Daten des Analysehauses Coinmarketcap zeigen. Ethereum, die Nummer zwei, gab ebenfalls um rund acht Prozent nach und fiel unter 1000 Dollar.

Ein Grund für den erneuten Einbruch sind offenbar neue Regulierungsvorschriften aus Südkorea. Ein Konsortium von sechs Banken teilte mit, ab Ende Januar nur noch registrierten Nutzern den Handel mit Kryptowährungen zu erlauben, wie aus Medienberichten hervorgeht. So können Investoren künftig nur dann Kryptowährungen kaufen und verkaufen, wenn ihr Bankkonto und das Konto für die digitalen Währungen bei der gleichen Bank auf den gleichen Namen registriert seien, hieß es. Die Regel ähnelt den sogenannten "Know Your Customer"-Vorschriften in den USA und Europa, die Geldwäsche verhindern sollen.

Erst am Montag hatten Berichte aus Südkorea für einen großen Kursrutsch gesorgt, wonach ...

