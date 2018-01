Mainz (ots) -



Woche 04/18 Mittwoch, 24.01.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.35 Terra X Das Diesel-Rätsel Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 23.55 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017



0.40 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017



"heute-Journal" um 0.45 Uhr entfällt 2.10 Kriminelle Karrieren Margaret McDonald - Sex als Geschäft Deutschland 2016



2.55 Crime and Justice Amerikas Krieg gegen die Drogen Deutschland 2017



3.40 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017



4.25 Überführt - Der Drogendealer Sick mit Joe Bausch Deutschland 2017



_____________________________________________________________________ Woche 04/18 Donnerstag, 25.01.



Bitte Programmänderung beachten:



5.10 Leschs Kosmos Auf Droge: Die Sucht in uns Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen )



