In den nächsten drei Monaten werden in ganz Europa exklusive Geschäftsveranstaltungen stattfinden, um die besten Unternehmen jedes Landes im Rahmen der diesjährigen, von RSM gesponserten European Business Awards auszuzeichnen.



Die Events bringen die Führungskräfte der als besonders beachtenswert eingestuften 'Ones to Watch'-Unternehmen im Land zusammen, um die Nominierung zu feiern und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Auf jeder Veranstaltung werden die 12 'National Winners' je Land bekannt gegeben, jeweils ein Gewinner für jede der 12 Kategorien des Wettbewerbs.



Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, der größten branchenübergreifenden Business-Competition in Europa, sagt: "Die Events würdigen nicht nur das erfolgreiche Abschneiden unserer dynamischen 'Ones to Watch' jetzt im Wettbewerb, sondern auch die Schlüsselrolle, die sie in der starken Wirtschaftswelt Europas spielen. Wir gratulieren ihnen allen zu ihrem Erfolg".



Hauptsponsor RSM, das sechstgrößte globale Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsgesellschaften, begleitet die European Business Awards als langfristiger Sponsor seit ihrem Bestehen.



Jean Stephens, CEO von RSM, erklärt: "Die 'Ones to Watch' sind herausragende Vorreiter, die unternehmerisches Gespür, Beharrlichkeit und wirtschaftliche Spitzenleistung demonstrieren. Diese Unternehmen werden die Weichen für die Zukunft stellen und Wachstum und Wohlstand für ganz Europa und darüber hinaus schaffen. Herzlichen Glückwunsch an jede dieser erfolgreichen Firmen und alles Gute für die nächste Runde, wenn es ins Finale geht".



Die 'Ones to Watch' aus 34 Ländern finden Sie unter http://www.businessawardseurope.com. Unternehmen, die es in die 'Ones to Watch'-Liste geschafft haben, mussten in einer der Awards-Kategorien außergewöhnliche Leistungen vorweisen können und die Kernwerte des Programms repräsentieren, nämlich Innovation, Erfolg und Ethos.



Jeder der nationalen Gewinner nimmt am Gala-Finale in Warschau im Mai 2018 teil, wo die 12 endgültigen europäischen Gesamtsieger bekannt gegeben werden.



Die Award-Kategorien für 2017-2018:



1. Der RSM "Entrepreneur des Jahres"-Award 2. Der ELITE-Award für die Wachstumsstrategie des Jahres 3. Innovations-Award 4. Germany Trade & Invest-Award für internationale Expansion 5. Award für Soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein 6. Neuunternehmen des Jahres-Award 7. Award für Arbeitsplatz- und Personalentwicklung 8. Award für Kunden- und Marktorientierung 9. Award für Digitale Technologie 10. "Business of the Year"-Award im Umsatzbereich 0 - 25 Mio. EUR 11. "Business of the Year"-Award im Umsatzbereich 26 Mio. EUR - 150 Mio. EUR 12. "Business of the Year"-Award im Umsatzbereich 150 Mio. EUR und höher



Die in diesem Jahr zum 11. Mal stattfindenden European Business Awards wollen in erster Linie die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa fördern. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern beteiligt. Zu den Sponsoren und Partnern zählen RSM, ELITE und PR Newswire.



Informationen zu den European Business Awards:



Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa unterstützen.



Das European Business Awards-Programm dient der europäischen Wirtschaftswelt in dreifacher Hinsicht:



- Es feiert und unterstützt den Erfolg von Einzelpersonen und Organisationen



- Es liefert und fördert Beispiele für Spitzenleistungen, die als nachahmenswertes Vorbild für die Geschäftswelt dienen können



- Es arbeitet mit der europäischen Unternehmenswelt zusammen, um eine Debatte über Schlüsselthemen anzuregen



Die European Business Awards finden bereits zum 11. Mal statt. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern beteiligt. Zu den Sponsoren und Partnern zählen RSM, ELITE, PR Newswire, Bureau Van Dijk und SDL Managed Translation. http://www.businessawardseurope.com.



Twitter: @rsmEBA



Facebook: http://www.facebook.com/businessawardseurope



LinkedIn: Unternehmensseite "The European Business Awards"



Informationen zu RSM



RSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen, das weltweit mehr als 120 Länder, 813 Niederlassungen und über 43.060 Mitarbeiter umfasst. Die Gebühreneinnahmen des Netzwerks belaufen sich auf insgesamt 5,1 Mrd. USD.



Als integriertes Team teilen wir Kompetenzen, Erkenntnisse und Ressourcen sowie einen kundenorientierten Ansatz, der sich auf das fundierte Verständnis für das Geschäft unserer Kunden gründet. Wir geben ihnen damit das Rüstzeug, um mit Zuversicht voranzukommen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.



RSM ist Mitglied des Forum of Firms mit dem gemeinsamen Ziel, weltweit einheitliche und hohe Qualitätsnormen für Finanz- und Wirtschaftsprüfungspraktiken zu fördern.



RSM ist die Dachmarke eines Netzwerks von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, die eigenständig geführt werden. RSM International Limited bietet selbst keine Buchhaltungs- und Beratungsdienstleistungen an. Die Mitgliedsunternehmen verfolgen eine gemeinsame Vision, um professionelle und qualitativ hochwertige Dienstleistungen sowohl in ihren Heimatmärkten als auch für den Bedarf ihrer internationalen Kunden anzubieten.



Mehr zu RSM finden Sie unter rsm.global (https://www.rsm.global/about-us). Folgen Sie RSM auch auf Facebook (https://www.facebook.com/RSMat50/?ref=bookmarks), Twitter (https://twitter.com/RSM_Global) und bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/1118613/).



Informationen zu ELITE:



ELITE ist ein Vollservice-Programm, das mit Fokus auf das Verständnis der Finanzmärkte bewährte Praktiken vermitteln und Wachstumschancen für schnell wachsende Unternehmen vorantreiben soll. Das innovative ELITE-Programm basiert auf exklusivem Training und einem Tutorenmodell, das durch Zugang zur Geschäfts- und Finanzgemeinde unterstützt wird. Ziel ist es, Unternehmen auf die nächste Wachstums- und Investitionsphase vorzubereiten.



Weiterführende Informationen zum Programm und den Unternehmen und die vollständige Auflistung der Partner finden Sie unter:



http://www.elite-growth.com



Informationen zu PR Newswire:



PR Newswire ist der führende globale Anbieter von Tools für PR und Unternehmenskommunikation, mit denen Kunden neueste Nachrichten und Rich Content verbreiten können. Wir verteilen die Inhalte unserer Kunden über traditionelle, digitale und soziale Medienkanäle in Echtzeit mit voll umsetzbaren Reporting- und Monitoring-Funktionen.



Durch die Kombination des weltgrößten Multi-Channel- und multikulturellen Netzwerks für die Distribution und Optimierung von Inhalten mit umfassenden Workflow-Tools und -Plattformen bietet PR Newswire Unternehmen aus aller Welt an sämtlichen Standorten die Möglichkeit, Chancen gezielt zu ergreifen. PR Newswire betreut Zehntausende von Kunden über seine Büros in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.



Weitere Informationen zu PR Newswire finden Sie unter http://www.prnewswire.co.uk



Informationen zu Germany Trade & Invest:



Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing. Das Unternehmen trägt dazu bei, zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und zu sichern, und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit mehr als 50 Büros in Deutschland und im Ausland und einem Netzwerk von Partnern in der ganzen Welt informiert Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschaftsstandort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.



Weitere Partner und Sponsoren:



Bureau Van Dijk:



Bureau Van Dijk ist ein Unternehmen von Moody's Analytics, das private Unternehmensinformationen zur besseren Entscheidungsfindung und Effizienzsteigerung zusammenträgt und aufbereitet. Mit Informationen zu mehr als 275 Millionen Unternehmen rund um den Globus ist es die Ressource für private Unternehmensdaten. Sicherheit ist ein hohes Gut in der Geschäftswelt, und BVD liefert seinen Kunden die aussagekräftigsten Daten. Registrieren Sie sich unter http://www.bvdinfo.com für ein kostenloses Probeabo.



SDL Managed Translation:



SDL ist ein global aufgestellter, innovativer Sprachdienstleister und Anbieter von Sprachübersetzungstechnologie und Content Management. Seit 25 Jahren unterstützt SDL den Geschäftserfolg seines weltweiten Kundenstamms durch differenzierte digitale Erfahrungen. Weitere Informationen zu den Sprachdienstleistungen und -technologien und Hilfestellung für die schnelle und effiziente Umsetzung von Globalisierungsinitiativen erhalten Sie unter mantra@sdl.com oder http://www.sdl.com/managed-translation,



Informationen zu Investec:



Investec konzentriert sich auf Specialist Banking und Vermögensverwaltung.



Investec, das sich durch seine besondere persönliche Note auszeichnet, bietet einer exklusiven Nischenkundschaft Finanzprodukte und Services in drei Hauptmärkten an: Großbritannien, Südafrika und Australien. Das Unternehmen ist in mehr als 40 Städten auf fünf Kontinenten tätig und sowohl in London als auch Johannesburg börsennotiert. Die Geschäftsaktivitäten sind in die Bereiche Corporate & Institutional Banking, Private Banking, Wealth & Investment und Asset Management gegliedert. Investec wurde 1974 von drei Partnern in Südafrika gegründet und ist seit 1992 in Großbritannien präsent.



Gründerpaten:



Die vier Gründerpaten sind AirX, Megazyme, Alpha Trains Group und Remedica, allesamt Mitglieder der European Business Awards-Community. Diese erfolgreichen Unternehmen sind glänzende Beispiele für die Kernwerte der Awards, nämlich Erfolg, Innovation und Ethos, und tragen durch ihre Schirmherrschaft dazu bei, Unternehmen und Business Communities in Europa zu fördern und geschäftlich erfolgreicher zu machen. Weitere Informationen zu den Gründerpaten finden Sie unter https://www.businessawardseurope.com/patrons



