Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Aktueller Hinweis: Die Messe Berlin begrüßt am 24. Januar um 13.30 Uhr den 200.000. Besucher der Grünen Woche 2018 mit einem Präsentkorb aus der BIO-Halle Ort: Messegelände, Südeingang



Hier finden Sie aktuelle News zu folgenden Themen:



www.gruenewoche.de/Presse/Pressemitteilungen/



- Berlin: Wo Fräulein Emma den Rixdorfer Würfel trifft - Köstliche Früchte und erstmals auch Kaffee aus Thailand - Gewürze aus dem madagassischen Regenwald - Guzinos - der knackige Gemüsesnack aus Andalusien - Blumen - 1000 Gute Gründe. Einer davon ist Kreativität - Maraskin-Kuss und Trüffelpralinen aus Kroatien - Zypries ging gestählt in die Wurmverkostung - Algen - wohl schmeckendes Gemüse aus dem Meer - Slowakei wieder auf der Grünen Woche mit dabei - Bei Glockengeläut im Allgäu die Seele baumeln lassen - Das Geld liegt in den Töpfen - 501 - Bier und Brot aus Brandenburg - BMEL: Bakterien sind Meisterköche! - Grüne Woche für Sachsen-Anhalt wichtiges Schaufenster - Junge Bäuerinnen übernehmen elterliche Betriebe - Notizblock mit handgemaltem Deckkarton - Alpin-Ski: Die Schweiz macht's möglich! - NRW zeigt den Weg "Back to the roots" - Es schwimmt, kreucht und fleucht in vier Hallen - Ernährungswirtschaft Sachsens mit 5,8 Milliarden Euro Umsatz - Baden-Württemberg präsentiert sich als Genussland



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T +49 30 3038-2218 rogall@messe-berlin.de