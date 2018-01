Der Hygieneartikel-Hersteller Kimberly-Clark muss sparen und streicht weltweit bis zu 5500 Stellen. Fast 13 Prozent der Belegschaft muss gehen. Die Restruktierung soll das Unternehmen "stärker und schneller" machen.

Der Kleenex-Hersteller Kimberly-Clark zückt den Rotstift. Der US-Konzern verschärft sein Sparprogramm und will weltweit 5000 bis 5500 Stellen - das sind bis zu 13 Prozent der Belegschaft - streichen. Davon seien alle Geschäftssegmente und Organisationen in jeder größeren Region betroffen, teilte Kimberly-Clark am Dienstag mit.

Rund zehn Produktionsstätten sollen geschlossen ...

