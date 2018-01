Bis Ostern soll die neue Regierung stehen, die Koalitionsverhandlungen zur Neuauflage der Großen Koalition sind aber noch nicht gestartet. Es geht um Fachgruppen, Begriffsstreitigkeiten und den Karneval. Ein Überblick.

Am Sonntag hat der SPD-Parteitag grünes Licht für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union gegeben. Aber die Gespräche zwischen CDU, CSU und SPD haben bis auf ein Treffen der Parteivorsitzenden am Montagabend noch nicht begonnen. Ein Überblick zum aktuellen Stand:

Zeitplan

CDU und CSU legten am Dienstagnachmittag ihre Positionen für Verhandlungen fest. "Wir können jederzeit beginnen", sagte CDU-Vize Thomas Strobl. Andere Unions-Politiker warnen vor weiteren Verzögerungen. Die SPD will erst am Donnerstag ihre Aufstellung klären. Erwartet wird dann ein Start der Koalitionsverhandlungen am Freitag. Ob sich die drei Parteien oder Arbeitsgruppen dann am Wochenende zusammensetzen, blieb noch unklar.

Die Union betont, dass bis Ostern eine Regierung stehen sollte. Da die SPD wahrscheinlich rund drei Wochen für ihren Mitgliederentscheid über einen Koalitionsvertrag braucht, pochen CDU und CSU darauf, dass die Verhandlungen bis Karneval abgeschlossen ...

