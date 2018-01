Stefan Graupner: Nano One Materials



Mein Favorit für 2018 ist die Aktie von Nano One Materials (WKN:A14QDY). Der Grund ist einfach: Für die Elektromobilität werden bessere Lithium-Batterien benötigt, die leistungsfähiger, billiger und haltbarer sind. All dies hat Nano One jetzt erreicht, indem Hochvoltbatterien ohne teures Kobalt entwickelt wurden, die sich für die nächste Generation Feststoffbatterien eignen. Damit sollen die Kosten für die teure Kathode um 50 % sinken bei gleichzeitiger Verbesserung der Leistungseigenschaften.



Diese Hochvolt-Batterie vereint gleich mehrere Vorteile in sich:

Die Kathode besteht aus Lithium, Nickel und Mangan (kein Kobalt).

Bis zu 50 % höhere Energiedichte als herkömmliche Batterien.

Signifikant höhere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...