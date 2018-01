Wien - Die Länder der zentral- und osteuropäischen Region glänzten 2017 mit einem sehr starken Wirtschaftswachstum, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport". Eine gute Binnenkonjunktur, volle Auftragsbücher im Produzierenden Gewerbe und boomende Exporte in die anderen EU-Staaten seien seine Haupttreiber gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...