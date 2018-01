NEW YORK (dpa-AFX) - Der Online-Videodienst Netflix kommt nicht nur bei den Serienfans gut an, auch die Investoren setzen auf ein weiter starkes Wachstum und greifen beherzt zu. Dank des Rückenwinds durchs ein überraschend hohes Wachstum der Abonnentenzahlen knackte der Konzern am Dienstag erstmals die Marke eines Börsenwertes von 100 Milliarden US-Dollar.

Der Aktienkurs schnellte im frühen Handel auf eine Bestmarke von 257,71 Dollar. Zuletzt notierten die Papiere noch knapp 10 Prozent im Plus bei 250,08 Dollar.

Netflix zieht dank Serienhits wie "Stranger Things" und "The Crown" weiter neue Kunden an. Zum Jahresende waren Nutzerzahlen und Erlöse überraschend kräftig gestiegen. Zuletzt brachte es Netflix auf rund 111 Millionen bezahlte und insgesamt etwa 118 Millionen Streaming-Abos. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 verdiente das Unternehmen 559 Millionen Dollar und damit fast dreimal soviel wie im Vorjahr.

Zwar müsse Netflix - auch durch die Aufnahme von Schulden - weiter in die Programminhalte investieren, doch gleichzeitig beschleunige sich das Umsatzwachstum und die Gewinnmargen stiegen, sagte Analyst Heath Terry von der Investmentbank Goldman Sachs. Netflix baue eine noch nicht dagewesene globale Unterhaltungsplattform auf. Terry hob seine Gewinnerwartungen an und schraubte das Kursziel von 250 auf 315 US-Dollar nach oben. Damit sieht er noch deutliches Potenzial und bestätigte sein Kaufvotum.

Etwas vorsichtiger ist Analyst Stephen Ju von der schweizerischen Bank Credit Suisse. Er hob sein Kurziel angesichts der Geschäftszahlen von 224 auf 266 Dollar an, beließ es aber beim "Neutral"-Votum. Der Experte rechnet zwar mit einem weiterhin starken Wachstum der Kundenzahl, verweist aber auch auf höhere Kosten etwa für die Serienformate sowie die Kundenbindung. Das zehre den Umsatzanstieg mit Blick auf das, was davon unter dem Strich übrig bleiben dürfte, ein Stück weit auf./mis/la/he

ISIN US64110L1061

AXC0239 2018-01-23/16:37