Wien - Indiens Aktienmarkt ist seit Jahren einer der Lieblinge internationaler Investoren, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Im Gegensatz zum Vorjahr habe er 2017 kräftig zugelegt, um über 30%. Dabei seien die volkswirtschaftlichen Nachrichten bestenfalls gemischt gewesen. Das Wirtschaftswachstum habe sich spürbar abgeschwächt, nachdem die Währungsreform und eine große Steuerreform Schockwellen durch die Volkswirtschaft gesandt hätten. Die Inflation habe angezogen und zuletzt über den Erwartungen gelegen, was der Notenbank derzeit die Hände für etwaige weitere Zinssenkungen binde. Die Regierung habe ihr Budgetziel deutlich verfehlt und habe im Dezember zusätzliche Mittel auf den Kapitalmärkten aufnehmen müssen.

