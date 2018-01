Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA05366A1049 Avesoro Resources Inc. 23.01.2018 CA05366A3029 Avesoro Resources Inc. 24.01.2018 Tausch 100:1

US42328V1089 Helius Medical Technologies Inc. 23.01.2018 US42328V5049 Helius Medical Technologies Inc. 24.01.2018 Tausch 5:1

GI000A1171Y8 PCG Entertainment PLC 23.01.2018 GI000A2JBQ88 PCG Entertainment PLC 24.01.2018 Tausch 1:1

GB00B0DZML60 ReNeuron Group PLC 23.01.2018 GB00BF5G6K95 ReNeuron Group PLC 24.01.2018 Tausch 100:1

CA0290652084 New Tech Lithium Corp. 23.01.2018 CA64886R1055 New Tech Lithium Corp. 24.01.2018 Tausch 1:1