Die mittelständische Großhandelsgruppe MCS schreibt erstmals den "Young Taste Of Convenience Award" für Food-Start-ups aus. Prämiert werden junge Food-Start-ups mit innovativen Produkten für Tankstellen und andere Convenience-Shops.



Tankstellen- und Convenience-Shops sind seit jeher wichtige Abnehmer von Produktinnovationen. Die Shops dienen vielen Produkteinführungen als wichtige Plattform für den Markteintritt, da die Kundschaft neuen Produkten gegenüber sehr aufgeschlossen ist.



Gerade Food-Start-ups produzieren attraktive und ideenreiche Produktinnovationen, die auch für den Vertrieb in Convenience-Shops, in Tankstellen, Bahnhöfen oder Flughäfen ideal geeignet sind. Häufig gelingt es ihnen aber nicht, in den Fokus der Shopbetreiber zu gelangen.



Mit dem "Young Taste Of Convenience Award" möchte die MCS Food-Start-ups in den Fokus der Branche rücken und gleichzeitig die Sortimentsvielfalt in den Shops mit Produktinnovationen ausbauen. "Gerade weil auch die mittelständischen MCS-Großhandlungen familiengeführt sind, liegt uns die Förderung der jungen Gründer am Herzen", erläutert MCS-Geschäftsführer Torsten Eichinger die Auslobung des Awards.



Dem Sieger des Wettbewerbs winkt die Listung des Produktes bundesweit im Groß- und Einzelhandel, sowie ein attraktives und wertvolles Paket mit verschiedenen Promotionleistungen.



