Am Ende ging es doch noch ganz schnell: Der deutsche Leitindex erreicht bereits heute Morgen zum Handelsstart ein neues Allzeithoch. Dabei haben sich die Fundamentaldaten nicht unbedingt gravierend verändert. Der Euro beispielsweise hat sich im Wochenvergleich nur sehr gering bewegt. Was sind also die Gründe für den heutigen Rekord? Aktienhändler Jürgen Dietrich bei Börse Stuttgart TV.