New York (ots/PRNewswire) - Die Ankunft der Schuhe von Femmes Sans Peur (http://www.femmessanspeur.com/) überschreitet Jahreszeiten und transformiert die Garderobe für Frauen, damit das Lächeln mit den Füßen beginnt. Die Luxus-Schuhfirma hat mit Schmuck verzierte Kreationen geschaffen, bei denen Komfort, hochwertige Verarbeitung und ein beflügelnder Stil im Mittelpunkt stehen.



Gründerin und Kreativchefin Christina Jean Durante suchte nach einem neuen Ansatz, um Frauen mithilfe von Schuhen zu ermächtigen. Als sie die Bedeutung von "Femmes Sans Peur" erfuhr ("Fearless Women" auf Englisch oder "Furchtlose Frauen" auf Deutsch), die genau ihre Vorstellung von einer Schuhliebhaberin verkörpert, war FSP geboren. Kreationen mit internationaler Inspiration für den Designer-Markt, in einer Explosion von Farben, ohne dass der Komfort dem Stil geopfert wird. Diese kühnen Akzente bringen Ihre Garderobe auf ein neues Niveau, und die begehrte Kollektion orientiert sich an Trends, behält aber gleichzeitig ihre Markenidentität.



- FSP bietet verschiedene Silhouetten mit Elementen, die aus der Natur und der Kunstgeschichte stammen. - FSP arbeitet mit erfahrenen Kunsthandwerkern in Indien zusammen, die ihre maßgeschneiderten Stickereien über zahllose Stunden hinweg perfektionieren. - Das Leder stammt aus den besten Gerbereien in Italien und Brasilien. - In einer preisgekrönten Fabrik wird jeder Stil in liebevoller Kleinarbeit zum Leben erweckt. - Für VIP-Insider gibt es exklusive Produktreihen in begrenzter Auflage. - Jeder Schuh ist mit maßgeschneiderten Absätzen, wichtigen Komponenten für den Komfort und mit Flexibilität ausgestattet. - Die Brandsohlen sind durchweg mit Rückstellschaum versehen, der ein dauerhaftes Fußbett und ganztägigen Tragekomfort bietet. - Die Laufsohlen enthalten Gummikapseln, die die Flexibilität verbessern. - Alle Sohlen sind mit der charakteristischen stilisierten Lotusblume versehen, die die göttliche Schönheit der Trägerin verkörpern soll.



Christina erweckt ihre vielseitigen Stilvariationen auf die ungewöhnlichste Weise zum Leben. "Auf einer Reise nach Sonoma Valley sah ich auf einem Weingut beim Sonnenuntergang prächtige Kolibris über die glitzernden Blätter fliegen. Sie reflektierten das Licht und ich musste unbedingt eine Verzierung schaffen, um die Schönheit dieser prachtvollen Kreaturen zu repräsentieren, die in der Dämmerung wie Diamanten schimmern." Schönheit, wie sie nur in der Natur zu finden ist, wird durch feinste Stickereien auf einem Maschengeflecht umgesetzt. Eingefasste Kristalle bilden die Kolibris und geben den bekannten Silhouetten ein modernes Flair.



Vier FSP-Modelle könnenab sofort auf Kickstarter vorbestellt werden (http://bit.ly/AwakenYourSoles) - zum Frühbestellerpreis von 275 bis 300 USD. Sind Sie bereit, Ihre Sohlen zu erwecken?



