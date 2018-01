Wien - Herausragendes politisches Ereignis in der Türkei war 2017 zweifellos das Verfassungsreferendum über die Einführung eines Präsidialsystems, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Nach offiziellen Angaben habe eine knappe Mehrheit der Wähler dafür gestimmt und Präsident Erdogan damit eine enorme Machtfülle beschert. Wirtschaftlich habe die Türkei mit einem unerwartet starken Wirtschaftswachstum überrascht, das allerdings mit hoher Inflation und einer fallenden Lira einhergegangen sei. Getragen worden sei es einerseits von der guten Konjunktur in Europa, der wichtigsten Exportregion für die Türkei. Zum anderen habe die Regierung der Wirtschaft mit zusätzlichen Maßnahmen unter die Arme gegriffen, beispielsweise Steuersenkungen, erhöhten Staatsausgaben und zusätzlichen Kreditgarantien. Die Notenbank habe sich unterdessen mit einer steigenden, zweistelligen Inflationsrate und einer schwachen Währung konfrontiert gesehen. Angesichts dessen seien die von Präsident Erdogan wiederholt geforderten Zinssenkungen für sie gar nicht machbar gewesen. Stattdessen habe sie mehrfach die Zinsen anheben müssen.

