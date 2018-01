Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Dienstag, 23. Januar 2018 (Woche 4)/23.01.2018



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Parkplatzärger - wenn nach dem Einkauf das Knöllchen wartet: Zurück von einem kurzen Einkauf, sind so manche Kunden überrascht über ein teures Knöllchen an der Windschutzscheibe. So auch "Marktcheck"-Zuschauerin Petra Knoll aus Kirchheim am Neckar. Sind solche Strafzettel rechtens? Was können Betroffene tun? Ein "Marktcheck"-Reporter recherchiert verdeckt in einem privaten Unternehmen, das Kundenparkplätze kontrolliert und überwacht. Er zeigt die Methoden der Kontrolleure und klärt auf, warum die Firma jetzt ihre Hinweisschilder auf den Parkplätzen ändern will.



Mogelpackung - wie Verbraucher getäuscht werden: Hersteller können ohne Ankündigung die Zutatenliste ihrer Produkte ändern. Käuferinnen und Käufer bemerken das erst am Geschmack - der meist dadurch nicht besser wird. So ist "Nutella" längst nicht mehr der Brotaufstrich, der er ursprünglich einmal war. Auch im Milka-Riegel Nussini sind heute deutlich weniger Nüsse als früher. Was steckt hinter diesem Vorgehen der Unternehmen?



Gehacktes - wenn plötzlich Schwein statt Rind drinsteckt: Nicht immer enthält Hackfleisch aus dem Supermarkt das, was auf der Verpackung steht. "Marktcheck" prüft abgepacktes Rinderhack im Labor und ein Burgerbrater aus Stuttgart testet Geschmack und Qualität.



Welpenhandel - wenn trotz Verbot Hunde angeboten werden: Nach Recherchen von "Marktcheck" kam es im April 2017 zu einer Razzia bei einer Bornheimer Tierärztin wegen des Verdachts der Tierquälerei. Mehr als 60 Hunde, Katzen und sogar Kängurus wurden



damals gerettet. Die Tierärztin erhielt ein Halte- und Betreuungssverbot von Tieren, gegen Jahresende wurde sogar ein Berufsverbot ausgesprochen. Doch "Marktcheck"-Recherchen ergeben: Die Tierärztin ist anscheinend nach wie vor in Tierverkäufe und Hundehaltung verstrickt.



Arbeitsrecht - was kann sich der Chef alles erlauben? Müssen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht vergütete Überstunden oder sich plötzlich ändernde Arbeitszeiten gefallen lassen? Darf der Arbeitgeber einen Nebenjob so einfach verbieten oder die Mails der Mitarbeiter lesen? Hat es rechtliche Konsequenzen, wenn man Chefin oder Chef in einem privaten Facebook-Eintrag beleidigt? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erläutert Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern.



Freitag, 26. Januar 2018 (Woche 4)/23.01.2018



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Runter mit den Pfunden - diesmal aber wirklich!



Für immer schlank? Schön wär's. Kaum geht es aufs Frühjahr zu, ist wieder halb Deutschland auf Essensentzug. Es scheint schon fast eine Art Volksbewegung zu sein, die nur ein Ziel vor Augen hat. Der Winterspeck muss weg, und zwar zackig. Renommierte Ernährungswissenschaftler warnen jedoch eindringlich: Diäten machen dick. Ob Intervallfasten, mit Hypnose oder ohne Kohlenhydrate. Es ist völlig egal, welche Methode gerade der letzte und angeblich effektivste Schrei ist. Schlussendlich ist die Bilanz des wochenlangen Entbehrens und Quälens fast immer gleich. Was übrig bleibt, ist ein schlechtes Gewissen bei jeder noch so kleinen Kaloriensünde, schlechte Laune beim Löffeln der faden Kohlsuppe und die Erkenntnis auf leeren Magen: Bei aller Liebe zur Traumfigur, das kann kein Dauerzustand sein. Also gibt es wieder grünes Licht für die liebgewonnenen, alten Essgewohnheiten. Die Vollnussschokolade tröstet ein wenig über die Diätniederlage hinweg, als Denkzettel kommen dafür noch ein paar Pfunde zusätzlich oben drauf. Aber es gibt nicht nur Verlierer. Eine milliardenschwere Diätindustrie, zahllose Buchautoren und Fitnessstudios verdienen prächtig an der Illusion des perfekten Bodys. Wie schaffen wir es, dieser Diät-Endlos-Schleife zu entkommen? Wie wichtig ist Veranlagung und wie entscheidend der Wille? Was sind die Zutaten fürs dauerhafte Lebens- und Gewichtsglück?



Trennkost, Eiweißshakes, Heilfasten - Elena Uhlig hat bereits unzählige Wege hinter sich auf dem Weg zur Traumfigur. Nichts war von Dauer und die Geburt ihrer drei Kinder sorgte noch zusätzlich für Kilofrust. Vor zwei Jahren hatte die Schauspielerin das ständige Kalorienzählen endgültig satt. Sie sagte sich: "Schluss mit dem blödsinnigen Diätwahn, ab jetzt gibt es Pasta, basta". Dies war der Startschuss für ein befreiendes Lebensgefühl.



Schön, straff und fit - das ist die Lebenswelt von Anne Kissner: "Eine Topfigur kann jeder erreichen, alles ist nur eine Frage der Disziplin", so die 29-jährige Erfolgs-Youtuberin. Die Fitnessikone hat eine Mission und ist überzeugt: Jeder kann sich einen Traumkörper



antrainieren, dazu braucht es kein Sportstudio. Ihr Konzept scheint aufzugehen, denn mit ihren Fitnessvideos im Kampf gegen die Problemzonen begeistert sie im Internet eine riesige Fangemeinde.



Durchtrainiert, schlank, schön - davon träumte auch Raimund Ludwig: "Mit 13 sah ich in der Werbung ein Model mit hervorstechenden Wangenknochen. Das war mein Ziel, so wollte ich auch aussehen." Er fing zu hungern an und schlitterte in eine Magersucht, die fast tödlich endete. Zeitweise wog er nur noch 50 kg - bei 1,89 m. Es folgten mehrere Therapien und ein jahrelanger Kampf. Noch heute begleiten den Studenten die Auswirkungen seiner Erkrankung.



"Wir laufen einem falschen Leitbild hinterher. Wer mit Blitzdiäten aus einschlägigen Lifestyle-Magazinen abnehmen will, ist auf dem besten Weg in eine Essstörung". Prof. Dr. Johann Klotter weiß, welch enormen Einfluss psychische Faktoren und die Gene auf unser Essverhalten haben. Der Ernährungspsychologe warnt vor überhöhten Erwartungen und zweifelt an langfristigen Erfolgen bei in Eigenregie durchgeführten Diäten. Sein medizinischer Rat: individuelles Wohlfühlgewicht statt Schlankheitswahn.



Fast ihr ganzes Leben lang wurde Sylvia Kasten als die träge Dicke abgestempelt. Auch in ihrem Beruf musste sie sich aufgrund ihres Übergewichts viele Beleidigungen anhören. Die Höchstmarke der Jobvermittlerin lag bei fast 130 kg - bis sie sich zu einer Magenverkleinerung entschloss und ihr Gewicht halbierte: "Je mehr die Pfunde purzelten, umso mehr stieg mein Selbstvertrauen." Was dabei allerdings auf der Strecke blieb, war ihre langjährige Partnerschaft.



280kg wog Sebastian Vogt noch vor eineinhalb Jahren, jede noch so kleine Bewegung war eine Qual. Die Ärzte empfahlen ihm eine Magenband-OP - doch das kam für den Autohaus-Mitarbeiter nicht in Frage. Stattdessen setzte er auf eiserne Disziplin: "Ich habe meine Ernährung radikal umgestellt und viel Sport gemacht." Das Resultat: Er verlor 160 Kilo, gewann dafür viel Kondition. Aktuell bereitet sich der 35-Jährige auf seinen ersten Marathon vor.



Samstag, 27. Januar 2018 (Woche 5)/23.01.2018



Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Die fliegende Säge Stromtrassen-Sicherung aus der Luft



Sonntag, 28. Januar 2018 (Woche 5)/23.01.2018



13.30 Närrische Wochen im Südwesten



Ahoi, Helau und Ho-Narro Närrisches aus Frankenthal Erstsendung: 31.01.2017 in SWR/SR



Die Fastnachtssitzungen aus Frankenthal erfreuen sich großer Beliebtheit - dank des "Bütten-Personals". Dazu gehören Oliver Betzer als "de Härdschd vum Dahner Tal", Johnny Makatz als schräger "Krankenpfleger Freddy", Markus Weber mit dem altjüngferlich-schrillen "Fräulein Baumann" und Ex-Sitzungspräsident Oliver Sauer als "de Molli".



Dienstag, 30. Januar 2018 (Woche 5)/23.01.2018



Tagestipp



20.15 Närrische Wochen im Südwesten Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil



Moderation: Rainer Vollmer



"Ho Narro", so klingt es zur Fasnachtszeit, wenn sich im altehrwürdigen Konzil zu Konstanz am Bodensee die närrischen Fasnachter ein Stelldichein geben. Mit spitzer Zunge präsentieren sich die Akteure der Narrengesellschaften Niederburg und Kamelia Paradies. Sie nehmen alles unter die Lupe, was sich im vergangenen Jahr zwischen Bodensee und Berlin ereignet hat. Mit von der Partie sind die Lokalmatadoren Lothar Bottlang und Jürgen Greis. Hans Leib klagt als "Vater in Elternzeit" sein Leid. Das närrische Duo Infernale Claudia Zähringer und Norbert Heizmann begibt sich mit "Rotkäppchen und dem bösen Wolf" in die Welt der Märchen. Ingolf Astor und Raphael Brausch aus dem Nachbarort Allensbach treten als "Helene Fischer und Florian Silbereisen" auf. Das Damen-Trio mit Anja Uhlemann, Nicole Paul und Moni Schönegg wünscht sich eine "Mutter-ohne Kind-Kur."



Für musikalische Stimmung sorgt die bewährte 25 mannstarke Froschenkapelle Radolfzell unter der Leitung von Tobias Franz und der Pianist Jürgen Waidele. Barbara Mauch wird über ihre Erfahrungen im "Datingportal" berichten und das Ohrsinger Schnatterquintett sinniert über das "Älterwerden". Trockener Humor und die fein abgestimmte Zweistimmigkeit sind das Markenzeichen der singenden Brüder Gregor und Simon Malkmus. Zu Ehren von Willi Hermann singt Gerd May seine Evergreens. Und auch der Tanz wird nicht zu kurz kommen, neben der Reichenauer Tanzgruppe DanceSation sind zum ersten Mal die acht Mädels der Showturngruppe Konstanz dabei, die sportlich, tänzerisch "undercover" ermitteln werden. Yasin Amin rappt mit der Klepperlegarde und Janis Zimmermann beklagt sein schweres Leben als "junger Bua". Moderiert wird der bunte Abend von Rainer Vollmer.



Samstag, 03. Februar 2018 (Woche 6)/23.01.2018



23.15 BW+RP: Närrische Wochen im Südwesten Musik und Spaß - Partyhits und Humor nonstop Erstsendung: 28.02.2014 in MDR



Was gibt es zur Faschingszeit besseres als einen guten Mix aus Musik und Spaß? Zwei Stunden gute Laune ohne Unterbrechung, Stimmungshits und Sketche Schlag auf Schlag. In dieser Sendung folgt in 120 Minuten ein Partyhit dem anderen. Diese steuern bei: DJ Ötzi, die Saragossa Band, Chris Andrews, die Dorfrocker, Christoff, die Trenkwalder, Tony Marshall, Baccara, Bucks Fizz, CORA, Lou, Roland Kaiser, Hansi Hinterseer, Dschinghis Khan und viele mehr. Und für die richtigen Lacher sorgen Sketche mit Heinz Rennhack, Isabell Varell, Leni Statz, Günti und Heiko und andere.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



