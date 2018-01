Elektroautos werden in naher Zukunft die Verteilnetze erheblich belasten. Nach einer neuen Studie von Oliver Wyman drohen bereits in fünf Jahren punktuelle Blackouts. Durch flexibles Laden könnte ein teurer Ausbau der Niederspannungsnetze zumindest teilweise vermieden werden.Ab einer Quote von 30 Prozent Elektroautos kommt es in Deutschland zu Engpässen bei der Stromversorgung. In deutschen Elektromobilitäts-"Hotspots" könnte bereits in fünf bis zehn Jahren regelmäßig der Strom ausfallen - ab 2032 ist damit flächendeckend zu rechnen, wie die Analyse "Der E-Mobilitäts-Blackout" des Beratungsunternehmens ...

