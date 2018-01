Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bank JP Morgan Chase will in den kommenden fünf Jahren insgesamt 20 Milliarden US-Dollar in Wachstumsinitiativen in den USA und Mitarbeitervergütung investieren. Wie die Bank mitteilte, will sie die Gehälter von 22.000 Mitarbeitern in Filialen und Servicezentren auf 15 bis 18 Dollar die Stunde erhöhen. Außerdem sollen Krankenversicherungskosten für Mitarbeiter mit einem Jahresgehalt von weniger als 60.000 Dollar sinken. Das Fillialnetzwerk in den USA soll ausgebaut werden, um das Geschäft mit Hypotheken und Krediten an kleinere Unternehmen zu stärken.

January 23, 2018

