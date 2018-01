23.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: ViennaEstate Immobilien (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG (FN 280263b; "Gesellschaft") hat heute den Beschluss gefasst, die in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 07.11.2017 beschlossene und am 12.01.2018 in das Firmenbuch eingetragene Ermächtigung des Vorstands, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der Ermächtigung in das Firmenbuch bis zu 905.841 junge Aktien auszugeben, auszunutzen. Demnach sollen insgesamt bis zu 509.474 Stück auf Namen lautende Stückaktien der...

Den vollständigen Artikel lesen ...