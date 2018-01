Die "Plattform für Tabarnia" fordert die Unabhängigkeit von Katalonien. Was als Satire auf die Separatisten begann, entwickelt sich zur kraftvollen Gegen-Bewegung. Die hat nun ihren eigenen Präsidenten gekürt.

Wenn nichts mehr geht, bleibt nur noch der Humor. In der an Absurditäten reichen Region Katalonien bedient den seit einigen Wochen die Satire um die fiktive Region Tabarnia. Der Name ist zusammengesetzt aus "Ta", für die katalanische Stadt Tarragona und "Bar" für Barcelona. Beide Städte sind reich, bevölkerungsstark - und gegen die Trennung Kataloniens von Spanien.

Tabarnia fordert deshalb die Abspaltung von der Abspaltung. Nach ihrem Tabarnexit - also der Trennung von Katalonien - will sie eine eigenständige Region innerhalb Spaniens sein. Die Argumente ihrer Vorkämpfer sind ein Spiegelbild der separatistischen Slogans. "Katalonien raubt uns aus", behauptet Tabarnia etwa als Parallele zum nationalistischen Claim "Spanien raubt uns aus". In Tabarnia leben fast 80 Prozent der Einwohner Kataloniens und liefern naturgemäß ein Großteil der Wirtschaftsleistung. Ziel der Satire ist, den Separatisten den Spiegel vorzuhalten und sie so zu schwächen.

Die Aktion gewinnt seit den Wahlen in Katalonien immer mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...