FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt war am Dienstag in Feierlaune. Während an der Wall Street fast täglich die Rekorde purzeln, brauchte der DAX 77 Tage, um über sein altes Rekordhoch bei 13.526 Punkten zu steigen. Die gesamte DAX-Familie zeigte sich von ihrer besten Seite. Sowohl MDAX wie auch SDAX notierten im Verlauf auf Allzeithoch, der TecDAX auf dem höchsten Stand seiner Berechnung. Sogar ein Euro über 1,23 Dollar konnte dem Aktienmarkt nichts anhaben. Im Handel wurde von großen Kaufaufträgen aus dem Ausland berichtet. Am Abend schloss der DAX 0,7 Prozent höher bei 13.560 Punkten.

14.000 Punkte als nächstes Ziel

Die Rekordstände zeigen, wie gut es der deutschen Wirtschaft und den deutschen Unternehmen momentan geht. Angesichts weiter steigender Unternehmensgewinne sind die Bewertungen deutscher Aktien noch immer moderat, so Tim Albrecht, Leiter DACH-Aktien bei der Deutschen Asset Management (DAM). Anleger könnten zudem mit Rekord-Dividenden im Jahr 2018 rechnen. Albrecht geht davon aus, dass der DAX diese Jahr noch die Marke von 14.000 Punkten überschreiten wird.

Zu den Gewinnern im DAX gehörten Bayer mit einem Plus von 3,3 Prozent, dicht gefolgt von Fresenius (plus 2,8 Prozent). Selbst die Schwäche der Automobilwerte, die unter dem festen Euro litten, konnten den Index kaum belasten. So schlossen BMW 1 Prozent leichter, VW gaben um 0,7 Prozent nach. Im MDAX sind die Analysten von Hauck & Aufhäuser optimistisch für Norma, die 2,9 Prozent stiegen. Das Unternehmen dürfte 2018 von der nachhaltigen Erholung des US-Lkw-Marktes und der Belebung der globalen Landwirtschafts- und Baubranche profitieren.

USA führen Importzölle auf Solarpanels ein

Die Einführung von Importzöllen von bis zu 30 Prozent auf Solarpanels durch die US-Regierung setzte SMA Solar unter Druck. Die Aktie verlor 4 Prozent. Wirecard schlossen 3,7 Prozent im Minus. Fundamentale Nachrichten gab es nicht, "aber wieder eine Menge Stimmungsmache", sagte ein Händler mit Verweis auf einen negativen Research-Bericht einer "Southern Investigative Reporting Foundation". Er weist - vergleichbar zu früheren Fällen - erneut "auf die üblichen Kritikfaktoren wie zugekauftes Wachstum" hin.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 100,0 (Vortag: 98,0) Millionen Aktien im Wert von rund 4,42 (Vortag: 3,83) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner und neun -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.559,60 +0,71% +4,97% DAX-Future 13.552,50 +0,79% +5,45% XDAX 13.556,98 +0,37% +5,41% MDAX 27.396,25 -0,06% +4,56% TecDAX 2.704,39 -0,05% +6,93% SDAX 12.609,76 +0,67% +6,08% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,80 22 ===

