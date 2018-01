FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gewann am späten Nachmittag 0,13 Prozent und notierte zuletzt bei 160,79 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,56 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt rückt die Geldpolitik wieder stärker in den Fokus. Am Morgen hatte die japanische Notenbank ihre Entscheidung bekannt gegeben, die Geldschleusen unverändert offen zu lassen. Es gebe keinen Grund für eine Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik, hatte es zur Begründung geheißen.

Am Donnerstag steht die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Programm. Die Anleger erhoffen sich auf der anschließenden Pressekonferenz mit Notenbankchef Mario Draghi Hinweise, wann das milliardenschwere Anleihekaufprogramm der Notenbank beendet wird.

Ein Rekordhoch des deutschen Aktienindex Dax belastete die Festverzinslichen nicht. Auch unerwartet starke ZEW-Konjunkturerwartungen konnten dem Handel am deutschen Rentenmarkt keine neue Richtung geben.

Die politischen Entwicklungen in den USA sorgten ebenfalls für wenig Impulse. Republikaner und Demokraten haben einen weiteren Übergangshaushalt verabschiedet und dadurch den Regierungsstillstand beendet. Das eigentliche Problem wurde damit aber nur vertagt./jkr/he

