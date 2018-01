Alljährlich legen Wirtschaftsexperten und Strategen zu dieser Zeit ihre Prognosen für das kommende Jahr vor. Quantitative Prognosen beruhen auf Wahrscheinlichkeitsmodellen, die zwangsläufig von einer zwischen der vergangenen und künftigen Entwicklung bestehenden Korrelation ausgehen. Qualitative Szenarien basieren dagegen in gewisser Weise auf einer Kombination aus Erfahrung und gesundem Menschenverstand. In beiden Fällen lassen die angewandten Methoden offenbar meist nur wenig Spielraum für die Diskussion von echten Extremszenarien und Überraschungen.

Der vorliegende Beitrag unternimmt den Versuch, diese Lücke zu schliessen. Er stellt Extremszenarien dar, die sich aus meiner Sicht drastisch auf Anlageoptionen in Japan auswirken könnten. Bereits definitorisch liegen diese zehn überraschenden Entwicklungen ausserhalb des Marktkonsenses. Vor allem sollen sie aber den Leser zu selbstständigem Denken anregen. So unwahrscheinlich die Szenarien erscheinen mögen, würde eine Entwicklung in Richtung ihrer Extreme doch nahezu zwangsläufig zu einer Kehrtwende im Marktkonsens führen. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2018.

1) Premierminister Abe besucht Pjöngjang und vereinbart eine Modernisierung der nordkoreanischen Infrastruktur im Volumen von USD 1 Bio. unter Federführung Japans

Zum Ende des Jahres 2017 sollte man nicht unbedingt von einer positiven Wendung bei der Lösung der Probleme im Zusammenhang mit Nordkorea ausgehen. Dennoch erscheint der Weg zu einer konstruktiven Lösung noch immer möglich - unter der Voraussetzung, dass sich unter den Akteuren Besonnenheit durchsetzt. Aus Sicht der wirtschaftlichen Entwicklung passen Nordkorea und Japan perfekt zusammen: auf der einen Seite Rohstoffe und Arbeitskräfte in Hülle und Fülle, auf der anderen Seite weltweit führende Technologien und verfügbares Kapital. Premierminister Abe hat sich als Förderer von Infrastrukturprojekten unter der Führung Japans eine herausragende Reputation aufgebaut. Eine konstruktive Einbindung von Nordkorea würde nicht nur der japanischen Konjunktur entscheidende Impulse verleihen, sondern sicher auch ein historisches Erbe schaffen, mit dem Abe zu einem Kandidaten für den Friedensnobelpreis würde. Ein leider unwahrscheinliches Szenario - das Gleiche gilt aber auch für eine friedliche Lösung des Konflikts ohne engere Kooperation auf wirtschaftlicher Ebene. Aus meiner Sicht wird es früher oder später dazu kommen.

2) Ein beschleunigtes Nachgeben des Yen/USD-Kurses in Richtung 150:1 zwingt China zu einer Abwertung des Yuan um 30%

Nicht miteinander synchronisierte geldpolitische Zyklen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für voneinander entkoppelte Preis- und Kursschwankungen im Allgemeinen und für Überreaktionen der Devisenmärkte im Besonderen. Aus meiner Sicht besteht für den Yen im Jahr 2018 weiterhin diesbezüglich ein hohes Risiko. Sicher hat sich die Entkopplung der Zyklen der Bank of Japan und der Fed in den Jahren 2016 und 2017 nicht so drastisch wie erwartet entwickelt. Dennoch ist eine solche Entwicklung für 2018 nicht auszuschliessen, denn die US-Geldpolitik war jüngst Veränderungen unterworfen. Aus meiner Sicht noch wichtiger: Sobald der US-Dollar im nächsten Zyklus erneut an Stärke gewinnt, könnte sich China als entscheidende

"Stellgrösse" erweisen. In vielen Märkten stehen Japan und China heute in direktem Wettbewerb, beispielsweise in der High-Tech-Branche und bei Hochgeschwindigkeitszügen. Ein nachgebender Yen wäre daher eher für die chinesische als für die US-amerikanische Exportindustrie problematisch. Je schwächer der Yen, desto höher das Risiko einer Abwertung des chinesischen Yuan. Sobald der Yen/USD-Kurs die Schwelle von 140:1 unterschreitet, erscheint für mich eine Abwertung des chinesischen Yuan um 30% wahrscheinlicher als eine entsprechende Gegenbewegung seitens der USA.

3) Der neue Chairman der Federal Reserve "importiert" das operationelle Modell der Bank of Japan und legt die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 2,5% fest

Wenn sich die Wünsche von Präsident Trump erfüllen und die US-Wirtschaft nachhaltig um 3,5-4% wächst, entstünde für die Renditen von US-Staatsanleihen ein erheblicher Aufwärtsdruck. Dann läge für über zehn Jahre laufende Anleihen ein Renditeniveau von 6% oder mehr im Bereich des Möglichen. Denn ein reales BIP-Wachstum von 3,5-4% impliziert einen nominalen Anstieg um mindestens 5,5-6%. Die Renditen von US-Staatsanleihen blieben in der Vergangenheit nur selten deutlich hinter der nachhaltigen nominalen BIP-Wachstumsrate zurück. In jedem Fall würden steigende US-Anleiherenditen einen Abwärtsdruck auf US-Risikoanlagen im Allgemeinen ...

