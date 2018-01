Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt beendete am Dienstag eine relativ bewegte Sitzung schliesslich mit leichten Aufschlägen. Am Morgen hatten positive Vorgaben aus Übersee sowie die feste Notierungen bei den Schwergewichten Nestlé und Roche den Leitindex SMI nach der jüngsten Gewinnserie weiter in die Höhe getrieben. Um die Mittagszeit geriet sogar das Allzeithoch vom 9. Januar bei knapp 9'612 Punkten in den Blick. Doch kurz davor änderte der SMI abrupt die Richtung. Für Nervosität unter den Investoren hatte US-Präsident Donald Trump gesorgt, der mit Einfuhrzöllen auf chinesische Industrieprodukte Ängste vor einem Handelskrieg zwischen den beiden Wirtschaftsmächten ausgelöst hatte.

Angesichts des für die Dividendenpapiere weiterhin günstigen Umfelds, welches am Berichtstag von erfreulichen Konjunkturdaten aus Deutschland (ZEW-Index) untermauert wurde, zog der SMI in einer Wellenbewegung tendenziell aber wieder an, das Hoch vom Mittag wurde jedoch nicht mehr erreicht. Die Investoren seien nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien mit Rekorden an verschiedenen Orten nervös, so eine Stimme aus dem Handel. Niemand wolle die Party zu spät verlassen.

Der Swiss Market Index (SMI) stand am Ende 0,24% höher bei 9'551,58 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,12% auf 1'571,79 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,24% auf 10'977,78. Von den 30 wichtigsten ...

