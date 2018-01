Die deutsche Finanzwirtschaft wünscht sich einer Umfrage zufolge eine stärkere Regulierung von Kryptowährungen wie Bitcoin. Nach einer Erhebung des Center for Financial Studies (CFS) unter rund 400 Firmen halten 78 Prozent der Manager eine schärfere Überwachung für angebracht, wie das Frankfurter Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...