Der Broker hat bei wachsender Nachfrage nach dem Kryptowährungshandel die Einführung von zwei neuen Kryptowährungspaaren angekündigt.

HYCM, ein mehrfach regulierter, weltweit führender Anbieter im Bereich Online-Kapitalmarkthandel, bietet nun auch den Handel mit zwei weiteren Kryptowährungen, Ripple und Bitcoin Cash, und ergänzt sein Spektrum an Kryptowährungen damit um die Paare XRP/USD und BCH/USD.

Die Entscheidung, das vorhandene Kryptowährungsangebot mit Bitcoin, Litecoin und Ethereum jetzt um Ripple und Bitcoin Cash zu erweitern, folgt auf die anhaltende Nachfrage seitens der Investoren angesichts des aktuellen Booms bei Kryptowährungen. HYCM bietet damit jetzt den 24/5-Handel mit Hebeleffekt mit den virtuellen Währungen der höchsten Volatilität in Verbindung mit niedrigen Spreads und wettbewerbsfähigen Margen an.

Ripple (XRP) ist sowohl ein Transaktionsnetzwerk als auch ein Krypto-Token. Es wurde 2012 als die bevorzugte Kryptowährung für Banken und weltweite Geldüberweisungen eingeführt und verzeichnet in jüngster Zeit eine Wachstumsphase. Bitcoin Cash (BCH) ist hingegen eine Blockchain, welche nach der Aufteilung von Bitcoin (Hard Fork) im August 2017 aus der Bitcoin-Blockchain abgeleitet wurde. Auch Bitcoin Cash verzeichnet in jüngster Zeit Zuwächse, weil Investoren bestrebt sind, ihre Portfolios mithilfe von Altcoins zu diversifizieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt weist Ripple mit mehr als 48 Mrd. US-Dollar die dritthöchste Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen auf; Bitcoin Cash nimmt mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 26 Mrd. US-Dollar Rang 4 ein. Bitcoin kann im Vergleich dazu einen Wert von 176 Mrd. US-Dollar und Ethereum von 93 Mrd. US-Dollar vorweisen.*

Kryptowährungen haben die Finanzwelt im Sturm erobert, und zwar schneller, als irgendjemand dies prognostiziert hätte. Bitcoin, die nach der Marktkapitalisierung weltweit größte Kryptowährung, setzt ihren kometenhaften Aufstieg fort. Sie steht nach ihrer Einführung im Jahr 2009 an der Spitze des Kryptowährungstrends. Bitcoin und die übrigen Kryptowährungen zeigen weiterhin Potenzial für erhebliche Marktchancen. Immer mehr Investoren interessieren sich für diese Möglichkeit, Gewinne zu erzielen.

HYCM war einer der ersten Broker, der in den Kryptowährungs-Differenzkontrakthandel eingestiegen ist. Die jüngsten Erweiterungen seines Angebots stärken die Position des Unternehmens als einer der branchenweit führenden Broker.

Stavros Lambouris, CEO von HYCM, merkte dazu Folgendes an: "Es besteht kein Zweifel daran, dass Kryptowährungen im Devisenhandel wie auch in der gesamten Branche eine entscheidende Rolle spielen. Wir bauen unser Angebot aus, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr Portfolio mithilfe von Kryptowährungen auf dieselbe Weise zu diversifizieren, wie sie dies mit herkömmlichen Instrumenten tun. Durch die Erweiterung unserer Plattform um Ripple und Bitcoin Cash erleichtert HYCM Investoren den Zugang zu neuen Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit von zusätzlichen stark nachgefragten Kryptowährungen zu kapitalisieren."

*Daten von HYCM

HYCM: Hinweise für Redakteure

HYCM ist ein führender Anbieter von Online-Diensten im Bereich des Devisen- und Differenzkontrakthandels für private und institutionelle Anleger. Mit 40 Jahren Betriebsgeschichte und einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit sowie technischem Fortschritt ist HYCM heute für Investoren rund um den Globus der bevorzugte Online-Broker, der Zugang zu einer Reihe von Anlageklassen bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen.

HYCM stellt Kunden eine vollständige Handelslösung in Kombination mit allen Handelsinstrumenten und -analysen bereit, die sie benötigen, um fundierte Trading-Entscheidungen zu treffen. HYCM, das hochmoderne Handelsplattformen zur Verfügung stellt, darunter eine mobile App, mit der Kunden unterwegs Geschäfte tätigen können, genießt in der Branche einen ausgezeichneten Ruf, was die Bereitstellung einer beispiellosen Trading-Erfahrung anbelangt.

HYCM ist Teil der Henyep Capital Markets Group, eines internationalen Großkonzerns bestehend aus Unternehmen, die in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Immobilien, Bildung und Wohltätigkeit tätig sind, und wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA), der zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC) und der Finanzaufsichtsbehörde von Dubai (Dubai Financial Service Authority, DFSA) reguliert.

Das Unternehmen ist weltweit präsent und verfügt über Niederlassungen in Großbritannien, Hongkong, Zypern und Dubai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180123006313/de/

Contacts:

HYCM

Rosemary Barnes

E-Mail: rosemary.barnes@hycm.com

Telefon: +357 25 24 5750

www.hycm.com