Münchner Kreis verstärkt mit dem Digitalisierungsexperten Ralf Greis, CEOder CompuSafe AG, seinen Forschungsausschuss(press1) - Als innovativer Vordenker setzt Greis wichtige Impulse aufDeutschlands führender Plattform zur Orientierung für die digitaleTransformationMünchen, 22. Januar 2018 - Der Münchner Kreis holt sich Ralf Greis, CEOder CompuSafe AG [1], einem deutschlandweit agierenden Partner für IT unddigitale Transformation, in seinen Forschungsausschuss. Als führendePlattform in der digitalen Welt gilt der Münchner Kreis alsOrientierungspunkt für Unternehmen, um die Herausforderungen der digitalenTransformation besser begegnen zu können. Der Forschungsausschuss setztsich aus renommierten Vertretern von Forschung, Lehre und Wirtschaftzusammen, betreut die fachliche und wissenschaftliche Arbeit des Vereinsund beruft Arbeitskreise, die sich längerfristig mit aktuellen oder auchzukünftigen Herausforderungen beschäftigen. Von allen Mitgliederneinstimmig gewählt unterstützt Ralf Greis den Forschungsausschuss absofort mit seinem umfangreichen Erfahrungsschatz. Der erfolgreicheUnternehmer gilt als Vordenker und Vorreiter im Thema Agile Sourcing undsteht als CEO der CompuSafe AG einem Unternehmen vor, das sich ganz in denDienst von Innovationen und Lösungen für die Zukunft der Arbeit imDigitalisierungs-Zeitalter stellt."Ich freue mich sehr, dass ich meine Erfahrung und Expertise rund um dieZukunft der Arbeit im digitalen Zeitalter in den Münchner Kreis miteinbringen kann", erklärt Ralf Greis, CEO der CompuSafe AG. "Es ist vonentscheidender Wichtigkeit, dass wir in Deutschland das ThemaDigitalisierung nachhaltig voran bringen und uns die Handlungsspielräumesichern, die wir brauchen, um die Zukunft gemäß unseren demokratischen undhumanitären Überzeugungen zu gestalten. Der Münchner Kreis bietet genaudafür als Plattform für einen interdisziplinären Austausch einen enormenMehrwert."Seit 2016 steht Ralf Greis an der Spitze der 1989 gegründeten CompuSafeAG. Das mehrfach unter den besten Arbeitgebern Deutschlands, Bayerns undder ITK ausgezeichnete Unternehmen bietet innovative Lösungen im BereichIT und digitale Transformation.Agile Sourcing ist dabei eines der Kernthemen, die Ralf Greis am Herzenliegen."Im Kontext der Digitalisierung und der Digital Transformation stehenUnternehmen heute vor komplexen, das gesamte Unternehmen betreffendeAufgabenstellungen" führt Ralf Greis weiter aus. "Unternehmen brauchenjetzt Lösungsideen für die drängenden Fragen, wie u.a. welche Ressourcenund welche Kompetenzprofile wirklich benötigt werden? Wie könnenUnternehmen flexibel und reaktionsfähig bleiben dabei gleichzeitig dasinterne Know-How über die Zeit hinweg entsprechend aufbauen?"Mit dem Agile Sourcing Konzept bietet die CompuSafe AG Unternehmen einennachhaltigen und maßgeschneiderten Lösungsansatz für deren spezifischenBedarf an Ressourcen und Kompetenzen. Der Mensch steht dabei alswichtigste Ressource im Mittelpunkt des Geschehens. Die CompuSafe siehtsich als Bindeglied bzw. als Plattform zwischen hochqualifiziertenArbeitskräften und innovativen Unternehmen und deren digitalenAufgabenstellungen. Dabei sind Agilität und eine konsequentkundenorientierte Sicht- und Handlungsweise die tragenden Säulen in dergemeinsamen Ausgestaltung einer funktionalen IT-(Human)Sourcing Strategie.Informationen über die CompuSafe AGDie CompuSafe AG wurde 1989 ursprünglich als IT- Systemhaus gegründet.Heute ist sie ein deutschlandweit agierendes Dienstleistungsunternehmen,das als innovativer Sourcing Partner für IT und digitale Transformationdarauf spezialisiert ist, die passenden Ressourcen für die Lösung derAufgabenstellungen und Herausforderungen seiner Kunden zur Verfügung zustellen. Mit der bei Mitarbeitern und Kunden anerkannten eigenen CS-Academy als Bestandteil des Sourcing-Portfolios, sichert die CompuSafe denhohen Wissens-und Qualitätsanspruch der Menschen die mit und für dasUnternehmen und seine Kunden arbeiten. Die CompuSafe AG berät Konzerne undführende mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. WeitereInformationen finden Sie unter: http://www.compusafe.dePressekontakteloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth / Katharina PöppelEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:compusafe@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

January 23, 2018 12:55 ET (17:55 GMT)