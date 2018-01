Mannheimer Morgen zum Handelsstreit der USA Überschrift: China freut sich Trump will Amerika wieder groß machen, doch er macht es klein. Die Vereinigten Staaten haben nach dem Zweiten Weltkrieg selbst den freien Welthandel geschaffen. Länder wie Deutschland und Japan wollten ursprünglich noch schützende Hürden aufrechterhalten - und sie wollten möglichst lang den Kurs ihrer Währungen kontrollieren. Die Amerikaner haben jedoch so lange Druck gemacht, bis alle entscheidenden Stellschrauben den Marktkräften freigegeben waren. Wer nichts über das Phänomen Trump wüsste, wäre nun über die Kehrtwende der USA erstaunt. Mit der für ihn üblichen Dreistigkeit tut der Präsident so, als hätten andere Länder sich den Freihandel ausgedacht, um seinem Land zu schaden - oder wahlweise, als seien seine Vorgänger alle unfähig gewesen. Doch die USA haben den freien Waren- und Kapitalverkehr mit gutem Grund gefördert. Als Besitzer der globalen Leitwährung, des Dollar, können sie sich unbegrenzt und ungestraft verschulden. US-Staatsanleihen sind jederzeit nachgefragt, Fragen nach der Bonität der USA stellt niemand. Der defizitäre Handel hat den Amerikanern laufend hochwertige Waren beschert, für die sie nicht in vollem Maße bezahlen mussten. Dieses vorteilhafte Geschäft gibt Trump nun auf. China freut sich. Und sonnt sich in der neuen Rolle als künftige Führungsmacht - nach dem Rückzug der USA in ihr Schneckenhaus. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

