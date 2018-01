Optiv Security, führender Anbieter von durchgängigen Cyber-Sicherheitslösungen, gab heute die Fortführung seiner internationalen Wachstumsstrategie durch die Ernennung von Simon Church zum General Manager und Executive Vice President Europe bekannt. In seiner neuen Funktion soll Church die Expansion von Optiv in Europa fördern, damit das Unternehmen mit seiner Kompetenz und seinem Fachwissen sowohl Unternehmen vor Ort als auch globale Kunden effektiv unterstützen kann. Optiv betreut über 60 der Fortune 1000 Unternehmen. Mit der Berufung von Church stellt das Unternehmen amerikanischen und internationalen Kunden noch effizienter seine weltweite Expertise und Erfahrung zur Verfügung, um die Komplexität von Cyber-Sicherheitsprogramme zu reduzieren und die Wirksamkeit sowie den Wert der Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen zu maximieren.

"Überall auf der Welt stehen Unternehmen vor dem gleichen Dilemma: Sie haben eine Sicherheitsinfrastruktur aufgebaut, die zunehmend komplexer wird, deren Verwaltungskosten kontinuierlich steigen und die eine Epidemie von Sicherheitsverstößen auslöst", erläuterte Dan Burns, Chief Executive Officer von Optiv. "Unsere Kunden wenden sich an uns mit dem Ziel, die Konsistenz und Effektivität ihrer Sicherheitsprogramme zu verbessern. Optiv ist perfekt aufgestellt, um die Sicherheitsprogramme dieser Unternehmen zu optimieren und ihre Kosten zu minimieren. Wir sind begeistert von Simons außergewöhnlichen geschäftlichen Fähigkeiten und seiner umfassenden Branchenkenntnis in puncto Sicherheits- und professionelle Services. Von diesen Kompetenzen können nicht nur in Europa ansässige Unternehmen profitieren; sie kommen auch unseren globalen Kunden mit Sitz in anderen Regionen zugute."

Church blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Durchführung globaler Technologie- und Managed Services-Programme zurück. Er war federführend für den Vertrieb in öffentlichen und privaten Organisationen. Als Beiratsmitglied der Glasswall Solutions Limited berät er zurzeit das in Großbritannien ansässige, auf Dokumentsicherheit spezialisierte Unternehmen bezüglich seiner internationalen Markteinführungsstrategie. Er hat zahlreiche Unternehmen wie z. B. Vodafone und NTT Com Security (ehemals Integratlis) beim Aufbau bzw. bei der Umstrukturierung wichtiger Geschäftseinheiten unterstützt. Darüber hinaus hatte er verschiedene Führungspositionen im Vertrieb bei Unternehmen wie Verisign und NetIQ inne.

"Die Partner und globalen Kunden von Optiv suchen in Europa, dem weltweit zweitgrößten Markt für Cyber-Sicherheit, zunehmend nach Unterstützung", erklärte Church. "Als renommiertester Anbieter von Sicherheitsprogrammen in Nordamerika reagiert Optiv mit seiner internationalen Expansion auf einen sehr realen und wachsenden Bedarf nationaler und multinationaler Unternehmen mit Sitz in Europa an robusteren, weniger komplexen und kostspieligen Sicherheitsprogrammen auf Unternehmensebene. Ich freue mich darauf, Unternehmen in Europa die transformativen Services von Optiv zur Verfügung zu stellen und vor Ort mit einer erstklassigen Technologie-Community zusammenzuarbeiten."

Über Optiv Security

Wir unterstützen unsere Kunden erfolgreich bei der Planung, Implementierung und Umsetzung von Programmen für Cyber-Sicherheit. Unser breit gefächertes Lösungsportfolio, unsere umfangreichen Kompetenzen und unsere nachgewiesene Expertise in puncto Cyber-Sicherheitsstrategie, Managed Security Services, Störfallreaktion, IT-Risiken und -Konformität, Sicherheitsberatung, Schulung und Support, Integrations- und Architekturservices sowie Sicherheitstechnologie helfen ihnen, ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen. Optiv unterhält Premium-Partnerschaften mit über 350 führenden Anbietern von Sicherheitstechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.optiv.com.

