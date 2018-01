Nach dem erfolgreichen Merger zwischen Neothetics und Evofem Biosciences (WKN: A2JBZC) sowie zwischenzeitlich +90% Kursgewinn seit unseres Tipps vor drei Monaten werden die Karten neu gemischt. Trader und kurzfristig orientierte Spekulanten nehmen Gewinne mit, andere Börsianer positionieren sich für ein anstehendes "Value-Play".

Evofem gab heute bekannt, eine weitere Late-Stage-Studie für seinen Produktkandidaten Amphora initiiert zu haben. In einem Phase-2b/3-Trial soll das potenziell revolutionäre Gel beweisen, dass es nicht nur vor Schwangerschaften, sondern auch effektiv vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie Chlamydiose und Gonorrhoe schützt. 850 Frauen partizpieren hierfür an 20 US-Studienzentren in den USA. 2016 wurde in den USA mit 2 Millionen die höchste Anzahl an registrierten Fällen vorgenannter Infektionen registriert. Für die Gesundheitsbehörde käme Amphora wie gerufen.

Potenzielle Multi-Milliarden-Firma

Evofems Medizinchefin Kelly Culwell ist vom Erfolg der neuen Studie überzeugt und sieht sie als "signifikanten Schritt hin zur Entwicklung eines Mehrzweckpräventionsprodukts", das möglicherweise in Zukunft weltweit Milliarden einspielen und die Welt ein Stück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...