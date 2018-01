Strasbourg (ots) - Für die 90. Verleihung der begehrten Oscars am 4. März in Hollywood wurden folgende ARTE Koproduktionen nominiert:



BESTER FREMDSPRACHIGER FILM



THE SQUARE von Ruben Östlund ZDF/ARTE FRANCE CINEMA, PLATTFORM PRODUKTION, SOCIETE PARISIENNE DE PRODUCTION, ESSENTIAL COPRODUCTION OFFICE



LOVELESS von Andrei Zvyagintsev WDR/ARTE FRANCE CINEMA, WHY NOT PRODUCTIONS, LES FILMS DU FLEUVE, NON STOP PRODUCTIONS, SENATOR FILM PRODUKTION



UNA MUJER FANTÁSTICA (EINE PHANTASTISCHE FRAU) von Sebastián Lelio ZDF/ARTE, FABULA, SETEMBRO CINE, KOMPLIZEN FILM, PARTICIPANT MEDIA



BESTER ANIMIERTER KURZFILM



NEGATIVE SPACE von Max Porter, Ru Kuwahata ARTE FRANCE, IKKI FILMS



BESTER DOKUMENTARFILM



LAST MEN IN ALEPPO von Feras Fayyad, Kareem Abeed, Soeren Jespersen SWR/ARTE, Larm Film, Aleppo Media Center, Kloos & Co. Medien



VISAGES, VILLAGES von Agnès Varda und JR ARTE FRANCE, CINE TAMARIS, JRSA, ROUGE INTERNATIONAL



