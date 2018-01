Liebe Leser,

der deutsche Versicherungskonzern Talanx auf Einkaufstour: Wie der Konzern kürzlich im Zuge einer Pressemitteilung bekannt gab, übernimmt die Talanx-Gruppe insgesamt 99,4 Prozent der türkischen Sachversicherungsgesellschaft Liberty Sigorta A.S, die zur US-amerikanischen Liberty Mutual Gruppe gehört.

Transaktion soll in den kommenden Monaten über die Bühne gehen

Mit der Akquisition in der Türkei will Talanx versuchen, "ihre Präsenz in einem der Kernmärkte der ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...