Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Nach jahrelanger Erfahrung in den Märkten für optische Laufwerke, Computerausrüstung, Auto und Industrie hat Pioneer vor kurzem den Sprung in den Markt für Unterhaltungselektronik geschafft und seine brandneue USB Typ-C-Serie eingeführt, die eine Dockingstation, einen Adapter für Mehrfachanschlüsse (Multiport-Adapter), eine externe portable SSD und vieles mehr umfasst.



Vielseitige Dockingstation hilft beim Aufbau eines leistungsstarken persönlichen Arbeitsplatzes



Die Dockingstation zeichnet sich durch einfaches Design, intuitive Bedienung und perfekte Kompatibilität mit MacBooks und Thunderbolt Computern aus. Um alle Geräte anzuschließen und damit die Arbeitseffizienz deutlich zu verbessern ist nur der USB-C-Anschluss erforderlich. Sie unterstützt dank der vollständigen Erweiterungsfunktion für den A/V-Ausgang die Doppelbildschirmausgabe von Windows. Die Dockingstation ist flexibel, einfach zu bedienen und lädt Ihr Gerät auf, um Ihre Arbeitseffizienz deutlich zu steigern.



Der Multiport-Adapter - ein persönlicher Assistent für Geschäftsleute



Er ist mit MacBooks und einer Vielzahl von Notebooks mit Typ-C-Anschluss kompatibel und unterstützt die Ausgabe von 4K-Videos über HDMI für größere und klarere Bilder. Er kann dazu verwendet werden, gleichzeitig Ihr Gerät aufzuladen, eine SD-Karte zu lesen und mehrere USB-Erweiterungsgeräte anzuschließen. Das Gehäuse besteht aus Verbundmaterial mit einem eleganten schwarzen Design und dank seiner kompakten Größe können Sie es überallhin mitnehmen.



Die externe portable SSD - ein Speichergerät in Hosentaschengröße



Sie verfügt über eine USB-C Gen2 Hochgeschwindigkeitsschnittstelle mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 MB/s. Sie ist robust und vibrationsfest, unterstützt die Mac- und Windows-Betriebssysteme und ermöglicht einen reibungslosen Dateitransfer. Dieses ultimative schlanke und kompakte Gerät können Sie überallhin mitnehmen. Das einzigartige Aussehen und Design in Verbindung mit dem Verbundmaterial verleiht diesem Gerät perfekte Optik und Haptik.



Die neuen USB Typ-C-Produkte sind ab sofort bei Amazon und Newegg in den USA verfügbar und werden in Kürze auch bei Amazon UK und Deutschland erhältlich sein.



