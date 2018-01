NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag im New Yorker Handel nahe der Marke von 1,23 US-Dollar gehalten. Zuvor hatte eine gute Stimmung unter den Verbrauchern in der Eurozone dem Kurs der Gemeinschaftswährung Rückenwind verliehen. Vorübergehend hatte sie sogar mehr als 1,23 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2249 (Montag: 1,2239) Dollar festgesetzt.

Die Blicke richten sich bereits auf die EZB-Sitzung an diesem Donnerstag und darauf, wie Präsident Mario Draghi den jüngsten Euro-Anstieg bewertet. Die Frage, die sich Analysten und Anleger stellen, lautet: Wird die EZB konkrete Hinweise auf eine weniger lockere Geldpolitik fallen lassen? Vor allem geht es um das absehbare Ende des Wertpapierkaufprogramms, mit dem die Notenbank seit bald drei Jahren Inflation und Konjunktur anschieben will./mis/he

